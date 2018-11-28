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Kurumlarda denetime direnç var

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Sayıştay Başkanı Korahan vurguladı: “Kurumlarda denetime direnç var. Bu direnç özellikle belediyelerde. Belediyeler Yasası’nda usulsüz harcamanın cezası yok. Belediyenin batmasına engel olamıyoruz”

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Kurumlarda denetime direnç var
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Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Sayıştay’ın 10 milyon 334 bin 200 TL’lik bütçesini görüşerek, oybirliğiyle kabul etti.
Sayıştay Başkanı Osman Korahan, talepler üzerine komiteyi bilgilendirdi.
Bağımsız bütçe konusunu gündeme getirdiklerini, ancak bunun olmadığını kaydeden Sayıştay Başkanı Korahan, özerk bütçesi olmayan kurumun yaşadığı sıkıntılara işaret etti.
Korahan, “Belediyeler Yasası’nda usulsüz harcamanın cezası yok. Yasa başkanlara büyük yetki veriliyor. Belediyenin batmasına engel olamıyoruz. Bu yasa değişmezse hiçbir şey olmaz” dedi.
“Kurumlarda denetime direnç var” şeklinde konuşan Osman Korahan, “Bu direnç özellikle belediyelerde. Bu verimi düşüren, süreci uzatan, denetçiyi yıldıran bir durum” şeklinde konuştu.
Sayıştaylığın 89 kişilik kadrosu olduğunu belirten Sayıştay Başkanı,42 personelleri olduğunu, bu personelin 17’sinin Türkiye’de eğitime gittiğini kaydetti.
10 resmi hizmet araçları olduğunu kaydeden Sayıştay Başkanı, “Bu araçlar neredeyse kullanılamayacak durumda” dedi.
Korahan, yasaların, etkinliğin artacağı şekilde düzenlenmesi ile raporların havada kalmayacağını söyledi.
Korahan, yargı yetkisinin olabilmesi için Anayasa değişikliği gerektiğini belirtti.
 

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