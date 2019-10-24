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Küresel Gazeteciler Konseyi görev dağılımı yaptı

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Küresel Gazeteciler Konseyi görev dağılımı yaptı
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Kuruluşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Ekim 2019 tarih ve 1660 karar sayısı ile onaylanan Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Kurucular Kurulu, Ankara'da toplanarak ilk olağan genel kurula kadar geçici yönetim kurulunun görev yapmasını kararlaştırdı.
Yapılan görev dağılımına göre, Mehmet Ali Dim’in genel başkanlığındaki yönetimde Genel Başkan Vekili Osman Altınışık, Genel Başkan Yardımcıları Bülent Aydemir, Veli Altınkaya ve Elşad Eyvazlı, Genel Sekreter Kahraman Halisçelik, Genel Sekreter Yardımcısı Aynur Tattersall, Genel Mali Başkan Lütfü Karakaş, Genel Mali Başkan Yardımcısı Mehmet Çetinkaya, Yaygın Medya Meclisi Başkanı Salih Zeki Sarıdanişmet, Yerel Medya Meclisi Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Dış Medya Meclisi Başkanı Sefa Karahasan oldu. Ayrıca KGK kurucusu, duayen gazeteci Yavuz Donat ise oybirliğiyle "Ömür Boyu Onursal Genel Başkan" seçildi.
Ankara’da ayrıca KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yönetiminde Yerel Medya Meclisi üyeleriyle toplantı yapıldı. Son gelişmeler ışığında KGK ile ilgili sürecin konuşulduğu buluşmada, il ve ilçe temsilcilikleri, üyelikler ve kongre süreci hakkında bilgilendirme yapıldı.
 

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