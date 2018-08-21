Kurbanlık satışlarında yarı yarıya azalma

Kurbanlık satışları geçmiş yıllara nazaran yok denecek kadar azaldı. Hayvan üreticileri geçen yıla oranla satışlarının yüzde 50 düştüğünü açıkladı

Murat ASLAN

Ekonomik sıkıntılar, ülkedeki kurbanlık satışlarına da yansıdı. Bugün başlayan Kurban Bayramı için kurbanlık satışları geçmiş yıllara nazaran yok denecek kadar azaldı.

Kuzunun kilo fiyatı 24 TL kısır besli hayvanlar18 TL, danalar 17 TL, oğlak fiyatları da 21 TL’ye alıcı beklerken, kurbanlık fiyatları şöyle belirlendi: Dana 6-7 bin TL, koyun 600-800 TL, kurbanlık kuzu 700-1000 TL, kurbanlık inek 6 bin TL, kurbanlık keçinin fiyatı ise 600-700 TL.

Hayvan üreticileri geçen yıla oranla satışlarının yüzde 50 düştüğünü açıkladı.

Arapköy’de hayvan üreticiliği yapan Mehmet Salih Kürtoğlu, geçen yıl 100 hayvan tükettiklerini bu yıl ise bu rakamın 50’ye düştüğünü söyledi.

HALKIN SESİ’ne konuşan Mehmet Salih Kürtoğlu “İnsanlar artık bütçesine bakıyor. Elinden geldiği kadar düşük fiyatta hayvan almaya çabalıyor” dedi.

Yem fiyatlarının olağanüstü bir şekilde arttığını söyleyen hayvan üreticisi Mehmet Salih Kürtoğlu, 48-50 TL’ye aldıkları yemi şuan 80- 100 TL arası aldıklarına dikkat çekti.

İnsanların bütçesini çok zorlamamak için bul yıl kurban fiyatlarını alt seviyede düşük tutuklarını dile getiren Kürtoğlu, kuzu fiyatlarına rağbetin azaldığını söyledi.