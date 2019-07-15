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Kurban bağışlarınızla çocuklarımızın elinden tutun

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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, ülkenin en önemli sağlık sorunlarından biri olan kanser hastalığına dikkat çekmek ve toplumsal dayanışmayı sağlayabilmek için kurban bağışlarının vakıfa yapılarak, kanser sürecindeki çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunmasını istedi.

Kurban bağışlarınızla çocuklarımızın elinden tutun
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’ndan yapılan açıklamada, kurban bağışlarının banka hesap numaralarıyla, www.kemalsaracoglu.org adresinden online olarak, Atatürk Meydanı No:20 Mahkemeler Karşısı/Lefkoşa’da bulunan vakıf binasına gelinerek veya +90 (392) 227 0616 veya +90 (542) 850 8700 - +90 (542) 880 8700 numaralı telefonlardan vakıf personeline ulaşılarak gerçekleştirebileceği belirtildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Bağış Hesapları şöyle açıklandı:

Asbank 10-304-0000094015, Creditwest Bankası 10-304-0000000965, İktisat Bankası 9010-49245-351,  K.T. Kooperatif Merkez Bankası 10-304-0000285414, Limasol Türk Kooperatif Bankası 12-304-0002205425, Türk Bankası 0007185310, Türkiye İş Bankası 6818-562400, Yakındoğu Bankası 10-304-0000003598.

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