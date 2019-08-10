Kurban atıkları için özel ekip

Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla ekip oluşturdu

Girne Belediye ekipleri çarşıda bayram temizliği gerçekleştirdi. Ramadan Cemil Caddesi üzeri Kordonboyu'na kadar kaldırım ve yollar yıkandı.

Kurban Bayramı öncesi sabahın erken saatleri gerçekleştirilen çalışmalarda ekipler, çarşı merkezindeki ana caddelerde kaldırımları ve yolları tazyikli su ile yıkayarak temizledi.

Girne Belediyesi yaptığı düzenleme doğrultusunda bayram tatili süresince hizmetlerini aralıksız sürdürecek. Bunun için bir takım tedbirler alındı.

Bayramın birinci günü dahil, çarşı merkezi, Kordonboyu ve otellerin çöplerini toplayacak olan belediye, rutin programına uygun olarak temizlik hizmetleri verecek.

Bayram öncesinde zabıta (kolluk) ve sağlık şubesi ise, kentteki işyerleri ile restoranların denetimini yapıp, ayrıca izinsiz seyyar satıcıları kontrol edecek.

Bayramda defin hizmeti verebilmek için de tedbirlerini alan belediye, mezarlıkları bakımdan geçirerek, bayram ziyaretleri için hazır hale getirdi.

Vatandaşlar Girne Belediyesi’ni bayram tatili süresince acil durumlarda aşağıda belirtilen telefon numaralarından arayabilecekler:

Bayındırlık, imar 0548 881 21 14, temizlik işleri 0533 860 59 73 /0533 825 01 04, su işleri 0542 882 11 18/ 0548 838 88 10, kanalizasyon işleri 0533 870 20 17, cenaze ve defin işleri 0533 840 52 20, zabıta (kolluk) hizmetleri 0548 882 21 20/ 0548 888 21 18, sağlık işleri 0533 870 20 14.



KURBAN ATIKLARI İÇİN ÖZEL EKİP

Kurban atıklarının sokağa atılmasını önlemek için şikayet ihbar hattını devreye koyan Girne Belediyesi, kurban atıklarının toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla bir ekip oluşturdu.

Kurban Bayramı’nda kesilecek kurbanlardan çıkacak atıkların yaratacağı sorunları önlemek için, atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi amacıyla ekipler oluşturan Girne Belediyesi, uyarılara rağmen kurban atıklarının sokağa atanların önüne geçmek için şikayet ihbar hattını devreye koydu.

Vatandaşlar gördüğü olumsuzlukları bayram süresince 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet verecek 0548 888 21 18 numaralı telefon hattından yapabilecek.

Vatandaşın kurban atıklarını Karaoğlanoğlu’ndaki Sanayi Bölgesi’nde Katı Atık Aktarma İstasyonu’na getirmeleri veya bulundukları noktadan alınması için atık toplama ekibini 0533 850 54 61 numaralı telefondan arayarak atıkların alınmasını sağlaması duyuruldu.

Uyarılara dikkat etmeyenlere 150 TL para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Halk ve hayvan sağlığı açısından, “Atıkların mutlaka büyük boy sağlam çöp torbalarına konulması ve ağızlarının bağlanması, kurban atıklarının çöp konteynerlerine atılmaması ve açıkta bırakılmaması, atıkların su ve kanalizasyon kanallarına dökülmemesi” gerektiği duyuruldu.