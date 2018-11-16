Kuraklık tazminatlarının ilk ödemesi haftaya

Genel Tarım Sigortası Fonu, 2017-2018 üretim yılı için 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeyecek. 30 milyonluk ilk ödeme önümüzdeki hafta içinde yapılacak.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

2017-2018 üretim yılı için 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL’lik kuraklık tazminatı ödeneceğini belirten Kızılduman, “1. Avans Ödemesi’nin 19 Kasım tarihiyle başlayan önümüzdeki hafta içinde yapılacak” dedi

Kızılduman, “İkinci avans ödemesi mali kaynak yaratılır yaratılmaz yapılacak” açıklamasında bulundu.

KURALIK İÇİN DÖNÜM BAŞINA ÖDENECEK MİKTARLAR…

İpek Kızılduman, kuraklık için dönüm başına ödenecek miktarlarla ilgili de bilgi verdi.

Kızılduman, yüzde 50 kuralığa giren bölgeler için dönüm başına 49.90 TL, yüzde 70 kuraklığa giren bölgeler için dönüm başına 74.81 TL, yüzde 90 kuraklığa girenler için dönüm başına 102,60 TL ödeneceğini söyledi.

2017-2018’de yağışların düzensiz olduğunu, bu nedenle ürünlerde tane kaybı yaşandığını belirten Kızılduman, bu nedenle kuraklığa girmeyen bölgelere de dönüm başına 20 TL tazminat ödeneceğini kaydetti.

“KURAKLIKTAN EN FAZLA ORTA, DOĞU VE BATI MESARYA İLE GÜZELYURT ETKİLENDİ…”

Kuraklıktan en fazla orta, doğu ve batı Mesarya ile Güzelyurt ovasının etkilendiğini kaydeden Kızılduman, söz konusu bölgelerde yüzde 90 kuraklık tespit edildiğini ifade etti.

Üreticilerin şu sıralar tarlalarını ektiğini de anımsatan Kızılduman, “Kuraklık ödemelerinin böyle bir dönemde üreticiye aktarılması bizi sevindiriyor” dedi.