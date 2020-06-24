"Kuraklığa daha dayanıklı meyve türlerinin üretimi teşvik edilmeli"

UKÜ Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, Kıbrıs’ta su yetersizliğine karşı alınması gereken önlemler hakkında açıklamalarda bulunarak kuraklığa daha dayanıklı meyve türlerinin üretiminin teşvik edilmesi gerektiğine dikkat çekti

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Baktır, Türkiye’den borularla gelen suyun ülke için önemli olduğunu kaydederek, “Borularda zamanla istenmeyen sorunlar çıkabilir. Ayrıca onarım süreleri de öngörülen zamandan daha uzun olabilir. Bu nedenle, ürün planlanmasının çok iyi yapılması ve gerekli önlemlerin alınması gereklidir” ifadesini kullandı.

“İçilebilir suyun %75’i tarım ve hayvancılıkta kullanılıyor”

Bölgenin en karakteristik özelliğinin yazların sıcak ve kurak geçmesi olduğunu hatırlatan Baktır, “Şu anda göletlerin dolu olması ve havaların kısmen de olsa yağışlı gitmesi geçici de olsa avantaj gibi görülebilir. Ancak dünyada kullanılan içilebilir suyun %75’inin tarımda ve hayvancılıkta kullanıldığı düşünülürse su ekonomisinin önemi net bir şekilde görülebilir” dedi. Prof. Dr. Baktır, yeryüzünde sayısız bitki bulunduğunu belirterek, bunlar arasından ada ekolojisine en uygun olanların seçilmesi ve o yönde üretim planlaması yapılması gerektiğini vurguladı. Kısa gün bitkileri olarak değerlendirilen ve yaşam süresi kısa olan bazı çilek, arpa, fiğ, patates ve soğan çeşitlerinin üretimine ağırlık verilmesinin önemine işaret eden Baktır, bu gruptaki bitkilerin genelde su sıkıntısının oransal olarak az olduğu dönemde yetiştiğini ve yaz başında hasatları gerçekleştiğini kaydetti.

“Damla sulama sistemi kurun”

Prof. Dr. Baktır, ayrıca zeytin, harup, babutsa ve badem gibi kuraklığa daha dayanıklı meyve türlerinin üretiminin teşvik edilmesinin faydalı olacağını söyleyerek, muz ve kolokas gibi su isteği çok fazla olan bitkilerin ise üretim alanlarının kısıtlı tutulması gerektiğini belirtti. Ev bahçelerinde bitkilere yeterince su verilmeli, ancak her gün sulanmaması gerektiğini de söyleyen Baktır, fazla suyun da zararlı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Baktır, büyük ölçekli bahçelerde de mutlaka damla sulama sistemlerinin olması gerektiğini aktararak, “Damla sulama sistemi bulunmayan bahçelere su verilmemelidir. Çünkü su toplumun ortak malıdır. Suyun nasıl kullanılması gerektiğini yediden yetmişe herkesin bilmesi ve uygulaması önemlidir” şeklinde konuştu.