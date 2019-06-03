Kumyalı köyü bayram boyunca susuz kalacak

Mehmetçik Belediyesi’ne bağlı Kumyalı köyünün su deposuna yönelik yapılan tahribat ve sirkat, bölge halkının bayram boyunca susuz kalmasına neden oldu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yazılı açıklamada bulunan Mehmetçik Belediyesi Başkanı Cemil Sarıçizmeli, depoya yönelik yapılan tahribat nedeniyle bölgeye su akımının kesildiğini, arızanın giderilmesi ve sirkat edilen parçaların temininin ancak bayram sonrası yapılabileceğini açıkladı.

Kumyalı halkının bayram boyunca suyu çok daha idareli kullanılması gerektiğine dikkat çeken Sarıçizmeli, olayın görüntülerini de paylaştı.

Fotoğraflarda, su deposuna girilen kapının kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafınca kırıldığı, elektrik aksamlarının çalınıp, zarara uğratıldığı görülüyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli’nin paylaşımı şöyle:

“Kumyalı su deposuna yapılan tahribat ve sirkat sonrası bölgeye su akımı kesilmiştir. Arızanın giderilmesi ve sirkat edilen parçaların temini bayram sonrası yapılabileceği için Kumyalı bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın suyu çok idareli kullanmalarını rica ediyorum.”