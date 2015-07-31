Kumsal Parkı hizmete açıldı

Açılışa, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdürü Rasim Karas ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği...

Açılışa, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, Telsim Genel Müdürü Rasim Karas ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’ın yanısıra Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, bazı belediye meclis üyeleri, Telsim ve belediye çalışanları, Kumsal sakinleri ve Lefkoşalılar katıldı.

Yenilenen park, engellilere uyumlu düzenleme ve tarihe gönderme yapan yeni konseptiyle dikkat çekti. 1905’te Lefkoşa-Gazimağusa arasında sefer yapan ve 1907’den itibaren de Güzelyurt’tan seferlere başlayan tarihi tren yoluna gönderme yapan parktaki yeni oyun grupları; “tren hattı” konseptiyle düzenlendi.

Yenilenen parkta, eski oyun grupları ile spor aletleri çıkarılıp, yerine yenileri monte edildi. Parkta mevcut parkelerin bir kısmı da sökülüp, görme engellilerin yürüyüş yolu için engelli parkelerin montajı yapıldı ve engelli rampaları yenilendi. Ayrıca spor alanına erişim için bir engelli rampası da inşa edildi.

Parkın açılışı için düzenlenen törende konuşmalar gerçekleştirildi.

Konuşmaları, Telsim Genel Müdürü Rasim Karas, Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı yaptı.

Daha sonra ise yenilenen Kumsal Parkı’nın açılışı yapılarak gezildi.

Etkinlikte, Lefkoşa Belediye Orkestrası ile Joker Brass Band da müzik dinletisi sundu.

KARAS: “KUMSAL PARKI’NI YENİDEN SAKİNLERİNE KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Telsim Genel Müdürü Rasim Karas yaptığı konuşmada, Telsim olarak Lefkoşa’nın tarihi ve eski parkların bir tanesi olan Kumsal Parkı’nı yeniden sakinlerine kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Eski ve değerli parkı yenilerken neler yapabileceklerini düşündüklerini, araştırma yaptıklarını ve bölge sakinlerine danıştıklarını belirten Karas, halktan gelen ‘güvenlik ve ışıklandırılma’ talebinin karşılandığını kaydetti.

Parkın engellilerin de kullanabileceği şekilde yenilendiğini belirten Karas, başta LTB olmak üzere katkı koyanlara teşekkürlerini sundu.

HARMANCI: “KUMSAL PARKI’NI ARTIK İSTER ENGELLİ İSTER ENGELSİZ OLSUN HERKESİN ORTAK KULLANIMINA AÇMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise konuşmasına, Kumsal sakinlerine “evinize hoş geldiniz” diyerek başladı.

İngiliz Sömürge döneminde tren yolu olan parkın yeniden bölge sakinlerine hizmet verecek olmasının mutluluk verici olduğunu belirten Harmancı, parkın engelliler de düşünülerek çağdaş ve modern şekilde yenilendiğini vurguladı.

“Kumsal Parkı’nı artık ister engelli ister engelsiz olsun herkesin ortak kullanımına açmanın sevincini yaşıyoruz” diyen Harmancı, buna spor ve oyun gruplarında özellikle özen gösterdiklerini kaydetti.

Parka sahip çıkılmasını isteyen Harmancı, hayırlı olmasını diledi.

AKINCI: “ ÇOCUKLARIMI BU BÖLGEDE DOĞURUP BÜYÜTTÜM”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı da yaptığı konuşmada, 46 yıl aradan sonra yeniden bölge sakini arkadaşlarıyla Kumsal Parkı’nda bir araya gelmenin heyecan ve gururunu yaşadığını ifade ederek, kendisinin de çocuklarını bu bölgede doğurup büyüttüğünü vurguladı.

Kumsal Parkı’nın ilk kez eşi Mustafa Akıncı’nın LTB Başkanı olduğu dönemde açılarak bölge halkı ve çocuklarına hediye edildiğini anımsatan Meral Akıncı, yenilenen parkın yeniden hizmete girmesinin mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

“Bugün bize teslim edilen bu güzelliklere bölge sakinleri ve Lefkoşalılar olarak sahip çıkalım” diyen Meral Akıncı, bir Lefkoşalı olarak LTB ile Telsim Vodafone Şirketi’ne teşekkür etti.