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"Kumarcılar Hanı esnafı zor günler yaşıyor"

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"Kumarcılar Hanı esnafı zor günler yaşıyor"
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 Kumarcılar Hanı Esnaf Komitesi üyeleri bugün Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ı ziyaret etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kumarcılar Hanı esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

ZEKİ

Kumarcılar Hanı Esnaf Komitesi adına söz alan Mehmet Zeki, hanın tanıtımının yetersiz olduğunu dolayısıyla yerli ve yabancı turistin ziyaretinin yok denecek kadar az gerçekleştiğini söyledi.

Han esnafının çoğu gün siftah yapmadan kepenk kapattığını, dövizin artışı nedeni ile de döviz bazında var olan kiraların ödenemediğini ifade eden Zeki, hükümetin konuya el atmasını istedi.

Komite üyeleri,  kiraların makul bir seviyeye çekilerek TL bazında yapılandırılması gerektiğini da kaydetti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş ise, bölgenin kalkınması ve tarihin korunması adına Kumarcılar Hanı’nın restorasyon çalışmalarına Turizm Bakanlığı döneminde talimat verdiğini hatırlattı.

Bugün bu sorunların yaşanıyor olmasından son derece rahatsız olduğunu ifade eden Denktaş, gerekli tedbirlerin alınması için öncülük yapacağını söyledi.

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