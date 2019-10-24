Kültürel ve tarihi bağlar sarsılmazdır

İçişleri Bakanı Baybars, “Türk dünyası arasında bulunan mevcut kültürel, tarihi bağlar gerçekten sarsılmazdır” dedi

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Üye Belediyeler Toplantısı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Girne’de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Baybars, TDBB'nin Yönetim Kurulu Toplantısının KKTC'de gerçekleştirilmesinin hem yerel yönetimlerin güçlendirilmesi hem de Türk dünyası arasındaki sarsılmaz bağların güçlendirilmesi açısından son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Baybars, "Türk dünyası arasında bulunan mevcut kültürel, tarihi bağlar gerçekten sarsılmazdır ve Türk dünyasının ortak çıkarları, hep bir arada dayanışma ve yardımlaşmayı gerektirir. Özellikle yerel yönetimler konusunda TDBB'nin derin tecrübeleri olduğu hepimizin malumudur." dedi.

KKTC'nin, yerel yönetimler konusunda reform yapma çalışmaları çerçevesinde üzerinde oluşturmaya başlanan çalışma planında TDBB'nin tecrübelerini ve bilgi birikimlerini paylaşmaktan her zaman mutluluk duyduklarını belirten Baybars, "Hem yerelde hem merkezde Türk dünyası ile ortak projeler geliştirmek, iş birliğimizi güçlendirmek, derin ve tarihi kültürel bağlarımızı bu anlamda geliştirerek, ortak bir vizyonla veya yenilikçi anlayışla hayata bakmak bizim için son derece önemli." diye konuştu.

TDBB Başkanı Altay, KKTC'de olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

TDBB olarak yeni dönemde ilk yurt dışı toplantısını gelenek olduğu üzere KKTC'de gerçekleştirdiklerini belirten Altay, TDBB'nin 2000'de Azerbaycan'da kuruluşuna karar verildiğini ve 2003'te fiilen hayatına başladığını söyledi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar ise "Türk dünyasına üye 22 belediyemiz var. Diğer üye olmayan belediyelerimizi Türk dünyası saflarında birleşmeye davet ediyoruz." dedi.