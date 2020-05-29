Kültür Dairesi; Mali yardım başvuru süresi uztıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 2020 yılına yönelik “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında yapacağı mali yardımlar için son başvuru tarihini 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzattı.

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, pandemi döneminden dolayı derneklerin projelerini hazırlamakta geciktikleri göz önünde bulundurularak güzel sanatlarla ilgili derneklere yapılacak mali yardımlar için başvuru süreci uzatıldı. 27 Mayıs 2020 tarihinde başlayan başvuru süreci 30 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

Güzel sanatlarla ilgili derneklerden randevu usulüyle alınacak müracaatlar, 30 Haziran 2020 tarihine kadar, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-13.30 saatleri arasında ve Perşembe günleri de 09.00-12.00 ile 13.30-17.00 saatleri arasında Kültür Dairesi’nde kabul edilecek.



YARDIM İÇİN AYRILAN BÜTÇE 900 BİN TÜRK LİRASI

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat açıklamasında, Kültür Dairesi tarafından Tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 900 Bin Türk Lirası tutarında bir ödenek ayrıldığını hatırlattı.

Akpolat yardımların proje bazlı yapılacağını ve Tüzük kapsamında 13 kişiden oluşturulan komisyonun değerlendirmelerini projeler üzerinden yapacağını vurgulayarak, Tüzüğün her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarını 72 bin Türk Lirası ile sınırlandırdığını bildirdi.

BAŞVURULAR WWW.KKTCKULTURDAİRESİ.COM ADRESİNE YAPILABİLİR

Başvuru koşulları ile ilgili detayların, başvuru ile birlikte teslim edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütlerinin bir araya getirildiği Başvuru Rehberi, Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor.

Başvuruda bulunacak olan derneklerin Kültür Dairesi’nin web sayfası olan kktckulturdairesi.com adresinden Başvuru Rehberini takip etmeleri gerektiğini gerektiğini vurguladı. Akpolat, başvuru tarihi sonrasında, yapılacak hiçbir başvuru ve/veya eksik evrağın kabul edilmeyeceğinin de altını çizdi.