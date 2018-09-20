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Kullanılmış eşyalar için dönüşüm

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Kanser hastaları yararına kullanılmış kıyafet ve benzeri eşyalar için İskele'de geri dönüşüm kutuları yerleştirildi

Kullanılmış eşyalar için dönüşüm
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin geri dönüşüm kutuları İskele Belediyesi’nin de katkılarıyla İskele’ye de yerleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın desteğiyle hazırlanan ve İskele’de dört farklı noktaya; İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu, Unimar Market yanı, Kanser Hastalarına Yardım Derneği binası ile Sınırüstü köyü girişi-anayol üzerine yerleştirilen geri dönüşüm kutularına kullanılmış giysi, ayakkabı ve benzeri eşyalar atılabilecek.

Kanser hastalarının ilaç, bakım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olacak geri dönüşüm kutuları haftada bir kez açılacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yönelik sosyal sorumluluk projelerinin her zaman öncelikleri arasında olduğunu belirten İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, “Kullanılmış kıyafet ve benzeri eşyalar çöpe değil geri dönüşüme” dedi.

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