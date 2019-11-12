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Kuir Kıbrıs Derneği'nden "Oycan'ın Dünyası"

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Kuir Kıbrıs Derneği, “Bırak da Hikâyemi Yazayım” Kampanyası kapsamında, 20 Kasım Çarşamba günü 19.00 ve 20.30 saatleri arasında Arabahmet Kültür ve Sanat Evi’nde “Oycan’ın Dünyası” isimli bir gösteri düzenliyor.

Kuir Kıbrıs Derneği'nden "Oycan'ın Dünyası"
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Gösteri Oycan Nasiboğlu tarafından sahnelenecek.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, “20 Kasım Nefret Suçu Mağduru Transları Anma Günü” kapsamında “Bırak da Hikayemi Yazayım” adlı bir kampanya düzenleniyor.

Kampanya kapsamında tasarlanacak tohumlu gökkuşağı kalemleri toplumdaki nefret suçu mağduru translara atfedilecek.

Konuyla ilgili Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan açıklamada “LGBTİ+ mücadelesi veren bir dernek olarak Kuir Kıbrıs inanıyor ki, hikayeler yazıldıkça kalemlerin ucundaki tohumlardan yeni yaşamlar filizlenecek ve mücadeleleri daha da güçlenecek” ifadelerine yer verildi.

“Oycan’ın Dünyası” isimli gösteri için 30 TL’den satışa çıkan biletler; Kuir Kıbrıs Derneği Lefkoşa ve Mağusa Ofisi ile Ghetto Cafe, Cafe No:3, Kaldi Coffee Shop & Patisserie, Atölye Sanat Sepet Cyprus ve Lorenza Coffee'den satın alınabilir.

TOHUMLU KALEMLER İZLEYİCİLERE HEDİYE VERİLECEK, DAHA SONRA SATILACAK

İlk olarak 20 Kasım’da performans izleyicilerine hediye olarak dağıtılacak olan tohumlu kalemler ise, sonrasında dernek ofislerinden ve Ghetto Cafe, Cafe No:3, Kaldi Coffee Shop & Patisserie, Atölye Sanat Sepet Cyprus ve Lorenza Coffee'den satın alınabilecek.

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