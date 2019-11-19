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Kuir'den “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi

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Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen ve Kıbrıs Derneği tarafından KAOS GL iş birliğiyle yürütülen kapsamında, Kuir Kıbrıs üyelerine, takipçilerine ve platform paydaşlarına yönelik LGBTİ+ cinsel sömürü, insan ticareti üzerine bilgilendirme oturumu gerçekleştirilecek.

Kuir'den “Sömürüden Özgür LGBTİ+ HAYAT” Projesi

Eğitim, 23 Kasım Cumartesi günü, 10.00-14:30 saatleri arasında Lefkoşa’daki AB Bilgi Merkezi’nde yapılacak.

Mayıs 2019’da başlayan “Sömürüden Özgür LGBTİ+ (Hayat) Projesi”, 2 buçuk yıl boyunca sürecek. 

Bilgilendirici Oturum, iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Oturumun ilk yarısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Asist. Prof. Dr. Neva Övünç Öztürk’ün insan ticareti üzerine temel kavramları anlatması ile başlayacak.  

Sonrasında oturum, Hukukçu Faika Deniz Paşa’nın Kıbrıs’ta İnsan Ticaretinin Durumunu özetleyen sunumu ile devam edecek.

Oturumun ikinci yarısında ise Asist. Prof. Dr. Neva Övünç Öztürk tarafından insan ticareti mağdurlarının belirlenmesine yönelik hukuki çerçeve ele alınacak ve bu bağlamda uluslararası sözleşmeler ve özellikle AİHM içtihadı ışığında hukuki tespitlere yer verilerek oturum sonlandırılacak.

Proje Koordinatörü Doğukan Gümüşatam, oturumun tüm dernek üyeleri ve takipçilerine açık olduğunu belirterek, insan ticaretine karşı yapılacak olan koordineli mücadelenin ne denli önemli olduğuna vurgu yaptı.  

Oturum, Kuir Kıbrıs üyelerine, destekçilerine ve insan ticareti üzerine kurulacak olan platform paydaşlarına açık olacak.

Oturum kısıtlı sayıda katılımcıya açık olacağından, kayıt yaptırmak isteyen katılımcıların en geç 21 Kasım Perşembe gününe kadar queercyprus@gmail.com’a mail atmaları istendi.

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