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Kudret Akay'ın acı günü

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Kudret Akay'ın acı günü
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Maliye Bakanlığı AB Mali İşler Koordinatörü Kudret Akay’ın babası, Emekli Yüzbaşı Mahmut Akay, askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 25 Temmuz Çarşamba günü vefat eden Emekli Yüzbaşı Mahmut Akay’ın KKTC bayrağına sarılı tabutu, Lefkoşa’da İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrasında askerlerin omuzlarında cenaze aracına yerleştirildi. Daha sonra, Emekli Yüzbaşı Akay, askeri törenle Lefkoşa Mezarlığı’na defnedildi.

Ailesi ve silah arkadaşları yanında Maliye Bakanlığı bürokratlarının katıldığı cenaze töreninde, Maliye Bakanı Serdar Denktaş da Akay ailesini yalnız bırakmadı.
Maliye Bakanlığı AB Mali İşler Koordinatörü Kudret Akay ve ailesi daha sonra taziyeleri kabul etti.

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