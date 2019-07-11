 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
Böyle güzel bir görüntüye şahit olmak duygulandırdı
46 0
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
Mor-Der Halk Dansları ekibi Batum'u mest etti
17 0
 
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
Afrika Kupası'nda yarı finalistler belli oluyor
15 0
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
Hasan Çakmak’dan yeni kitap: YOL
20 0
Geri dönüşüm neden yok?
Geri dönüşüm neden yok?
26 0
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
13'le ilgili 13 Gizemli Bilgi
140 0
Tarım politikasını getirdiği son nokta
Tarım politikasını getirdiği son nokta
53 0
banner82

"Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliği daima rehberimizdir"

banner27

banner315
"Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliği daima rehberimizdir"
banner267

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliğinin daima kendilerine rehber olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundu.

Meclis Başkan Yardımcılığı’ndan verilen bilgiye göre, müzeyi gezen Töre, burada müze sorumluları Ayfer Arslan ile Fatoş Kızılyürek’ten müze ile ilgili bilgiler aldı müzenin sıkıntılarını öğrendi. 

Töre, Dr. Fazıl Küçük’ün halkçı ve ulusalcı kimliğinin daima kendilerine rehber olduğunu ifade ederek, yıllarca klinik olarak kullandığı ofisiyle hem Kıbrıs Türk halkına hem sağlık hizmeti verdiğini hem de halkı bir arada tutmak için onlara moral verdiğini kaydetti.

Küçük’ün 1960 yılına kadar adada Kıbrıs Türk halkının var olduğunu göstermek için İngiliz hükümeti ve yabancı devletlerle mücadele verdiğini belirten Töre, 1963 sonrasında ise Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerle Kıbrıs Türk halkının yardıma ihtiyacı olduğunu Anadolu halkına aktarmayı başararak Türkiye’nin Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkmasına liderlik ettiğini ifade etti.

Dr. Küçük’ün ölümüne kadar Kıbrıs Türkü’nün varoluşu için mücadelesini sürdürdüğünü hatırlatan Töre, “O Kıbrıs Türkü’nün unutulmaz lideridir. Yaptığı hizmetlerle her zaman bize yol göstericidir. Dr. Küçük laik, demokratik ve bağımsız bir Kıbrıs Türk devleti için mücadele verdi” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, müze ziyaretinin sonunda böylesi önemli bir eserin gelecek nesillere taşınması için başta devlet olmak üzere herkesin sahip çıkarak destek vermesi gerektiğini vurguladı.

Töre, Dr. Fazıl Küçük Müzesi anı defterine ise şunları yazdı:

“Sevgili Dr. Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk halkı seni asla unutmayacaktır. Halkçı ve ulusalcı kimliğin bizlere daima rehber olacaktır. Eserleriniz, Kıbrıs Türk halkını kurtuluşa erdirmiştir. Sonuçta milli bir devletimiz vardır. Türkiye ve Türk ordusu Kıbrıs’tadır. Siz rahat uyuyun, ruhunuz daima şad olacaktır. Fikirleriniz daima yolumuzu aydınlatacaktır.” 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.