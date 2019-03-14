79 yaşında hayata veda eden UBP eski Genel Başkanı ve eski Başbakan İrsen Küçük’ü sonsuzluğa uğurladık. Devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Küçük, örnek kişiliği ve ülkeye verdiği çok değerli hizmetlerle hatırlanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük dün son yolculuğuna uğurlandı.

Küçük için ilk tören, yıllarca hizmet ettiği partisi UBP’nin Sarayönü’ndeki Lefkoşa İlçe Binası’nda düzenlendi.

Törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşma yaptı. Daha sonra İrsen Küçük’e Fatiha Duası okundu ve törene katılanlardan helallik istendi.

Tören bittikten sonra Küçük’ün naaşı, devlet töreni için Cumhuriyet Meclisi’ne kadar omuzlarda taşındı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar konuşmasında, Küçük’ün anne tarafından Angolemli, baba tarafından Ortaköylü olduğunu söyleyerek, Küçük’ün köy çocuğu olduğunu ve köylülere verdiği önemi anlattı.

Tatar, Küçük’ün özgürlük ve varoluş mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de kardeşi oğlu olması dolayısıyla çok erken yaşlarda köyleri gezerek halk ile iç içe olduğunu söyledi.

Küçük’ün Ankara’da Ziraat Fakültesi’nden mezun olduğunu ve bir Ziraat Mühendisi olarak Kayseri’de Devlet Su işlerinde de çalıştığını dile getiren Tatar, Küçük’ün o zamanlardan başlayan bir Türkiye sevgisi ile kendisini yetiştirdiğini kaydetti.

Küçük’ün hizmetlerini anlatan Tatar, Küçük’ün Erenköy’e de çıkarak savaşta yer aldığını belirtti.

Küçük’ün Kurucu Meclise girdikten sona 1976 yılında ilk kez Milletvekili seçildiğini dile getiren Tatar, Küçük’ün daha sonra da Tarım Bakanı olarak köylü ve hayvancının yanında yaptığı reformlar ve büyük projelerle ülkeye çok değerli hizmetler verdiğini ve güçlü bir Tarım Bakanı, daha sonra da Başbakan olarak anıldığını söyledi.



“KÜÇÜK SAYESİNDE SİYASETE AŞILANDIM”

Küçük ile ilgili anılarını da anlatan Tatar, “Küçük sayesinde siyasete aşılandım ve 2009 yılında ben de Milletvekili seçildim” ifadelerini kullandı.

Birlikte çeşitli projelerde çalıştıklarını da belirten Tatar, bu projelerin bir tanesinin de Türkiye’den Anadolu’dan su projesinin adaya getirilmesi olduğunu kaydetti.

Küçük ile gurur duyduklarını, Tarım Bakanlığından Başbakanlığa giden yolda önemli hizmetler yaptığını söyleyen Tatar, Küçük’ü rahmetle uğurladıklarını belirtti.

MECLİSTE TÖREN

Daha sonra Küçük’ün naaşı UBP’nin Sarayönü’ndeki Lefkoşa İlçe Binası’ndan Cumhuriyet Meclisi önüne kadar omuzlarda taşındı. Cumhuriyet Meclisi önünde Küçük’ün naaşı askere teslim edilerek, Meclis bahçesine taşındı.

Saygu duruşu ile başlayan törende İrsen Küçük’ün özgeçmişi okundu, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile Küçük’ün eniştesi eski bakanlardan Feridun Adahan konuşma yaptı.

Protokol sırasına göre saygı duruşu ve geçişinin ardından tören sona erdi.

Ardından İrsen Küçük, Lefkoşa Kabristanlığında bulunan devlet mezarlığında toprağa verildi.

Devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanan İrsen Küçük, Lefkoşa Kabristanlığındaki İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip defnedildi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay'ın kıldırdığı cenaze namazında, merhum İrsen Küçük için dualar okundu, Allahtan rahmet dilendi, Kıbrıs Türk halkı ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

Cenaze töreninin ardından top arabası üzerinde ve törene katılanlar eşliğinde devlet mezarlığına getirilen İrsen Küçük, burada ailesinin gözyaşları içinde toprağa verildi.



















