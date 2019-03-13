Küçük’e veda günü

Eski Başbakanlardan İrsen Küçük bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze töreni nedeniyle bazı yollar kapanacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanlarından ve Başbakanlardan İrsen Küçük bugün düzenlenecek törenlerle toprağa veriliyor.

Küçük için ilk tören bugün, yıllarca hizmet verdiği Sarayönü’nde bulunan UBP Lefkoşa İlçe Binası önünde saat 09.30’da düzenlenecek.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar buradaki törende bir konuşma yaparak, Küçük’ün ülke ve partiye hizmetlerine değinecek.

Küçük için saat 10.30’da da Cumhuriyet Meclisi’nde Devlet Töreni düzenlenecek.

Bu iki törenin ardından Küçük’ün naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İrsen Küçük’ün gerek ülkeye gerekse UBP’ye bir çok hizmetler verdiğini belirtti ve “Küçük’e son görevimizi layıkıyla yapacağız. Başta UBP’liler olmak üzere herkesi cenaze törenlerine katılmaya davet ediyorum” dedi.

CENAZE TÖRENİ NEDENİYLE BAZI YOLLAR KAPANACAK

Öte yandan Polis, merhum Başbakan İrsen Küçük’ün bugünkü cenaze töreni nedeniyle Lefkoşa’da bazı yolların trafiğe kapatılacağını, bazı noktalarda ise trafikteki akışın kontrollü olacağını duyurdu.

09.00- 11.30 saatleri arasında kapalı olacak yollar şöyle:

“Cemal Gürsel Caddesi’nin Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünden Şehitler Abidesine kadar olan kısmı, Bedrettin Demirel Caddesi’nin, Şehitler Abidesi ile KKTC Merkez Bankası arasında kalan kısmı, İkinci Selim Caddesi’nin Ledra Palas trafik ışıklarından Şehitler Abidesi’ne kadar olan kısmı, Sarayönü Sokak’ın Ledra Palas trafik ışıklarından Sarayönü UBP merkezine kadar olan kısmı.”

Polisin açıklamasına göre, saat 10.30’dan defin işleminin bitimine kadar Fuar Kavşağı ile Yakın Doğu Çemberi arasındaki ulaşım, yolun sağ şeridinden sadece Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) yönüne gidiş olarak verilecek.

YDÜ’den çıkan araçlar ise Dikmen istikametine yönlendirilecek. Dikmen’den Lefkoşa’ya gelmek isteyen sürücüler için ulaşım Boğazköy veya Taşkent üzerinden sağlanacak. Ayrıca cenaze aracının seyri sırasında, güzergâh üzerinde bulunan bazı kavşaklar kısa süreliğine trafik akışına kapatılacak.

