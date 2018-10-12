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Küçükbaş hayvancıya hibe yemlik arpa uygulaması devam ediyor

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TÜK, 10 Eylül’den itibaren başlattığı uygulama kapsamında Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup Toprak Ürünleri Kurumu’na iletilen listelerdeki her anaç küçükbaş hayvan için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere, 30 kilo yemlik arpa daha verilerek, her anaç küçükbaş hayvan için verilen yemlik arpa miktarı 60 kiloya tamamlanmış olacak

Küçükbaş hayvancıya hibe yemlik arpa uygulaması devam ediyor
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Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK), her anaç küçükbaş hayvanı için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere hibe yemlik arpa verilmesi uygulamasına 15 Ekim Pazartesi gününden itibaren devam edileceğini duyurdu.

TÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun “Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerinin Desteklenmesi” kararı kapsamında, 10 Eylül’den itibaren başlattığı uygulama kapsamında Veteriner Dairesi Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup Toprak Ürünleri Kurumu’na iletilen listelerdeki her anaç küçükbaş hayvan için hak sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilere, 30 kilo yemlik arpa daha verilerek, her anaç küçükbaş hayvan için verilen yemlik arpa miktarı 60 kiloya tamamlanmış olacak.

Açıklamada, hak ettikleri hibe yemlik arpaları almak isteyen hayvan besleyicilerinin daha önceki hibe yemlik arpa alımlarını gerçekleştirdikleri Toprak Ürünleri Kurumu şubelerinden, doğrudan müracaat yöntemi veya şube telefonlarını arayarak, gün almalarının, mağduriyet yaşamamaları için önem arz ettiği belirtildi.

Şube telefon numaraları şöyle: “Güzelyurt Şubesi 714 11 67, Haspolat Şubesi 233 54 16, Akdoğan Şubesi 377 73 18, Geçitkale Şubesi 373 33 19, İskele Şubesi 371 25 06, Kumyalı Şubesi 375 50 80, Mağusa Ambar No:4 Şubesi 0533-8647343.”

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