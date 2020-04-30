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KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ İÇİN YEMLİK ARPA FAİZ FARKI UZATILDI

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Küçükbaş hayvan üreticilerinin faiz destekli kredilik yemlik arpa için faiz farkı 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ÜRETİCİLERİ İÇİN YEMLİK ARPA FAİZ FARKI UZATILDI

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası LTD. arasında imzalanan protokolle Toprak Ürünleri Kurumu'ndan küçükbaş hayvan besleyicilerine sağlanan faiz destekli kredili yemlik arpa ve LP Gaz Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd’den (Binboğa Yem Sanayi) besi yemi, besi peleti ve süt yemi kullanan küçükbaş hayvan besleyicilerine faiz iade desteği 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

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