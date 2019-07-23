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Küçük Nefes İsrail'de tedavi için yardım bekliyor

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Anne Hatice Birinci: “İstanbul’daki tedaviden sonuç alınamadı, İsrail’deki bir hastaneye gitmek istiyoruz”

Küçük Nefes İsrail'de tedavi için yardım bekliyor
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Doğuştan bir çeşit kan hastalığı bulunan 4 buçuk yaşındaki Nefes Davşan’ın İstanbul’da Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tedavisinden olumlu sonuç alınamadığını belirten annesi Hatice Birinci, tedaviye İsrail’de devam etmek için yeniden yardım çağrısı yaptı.

Küçük Nefes, tedavi masraflarının karşılanabilmesi için yardım bekliyor.

Nefes’in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki tedavisi sırasında yapılan testlerden sonuç alınamadığını, 8-10 gün arayla sürekli yüksek ateş izlendiğini kaydeden anne Hatice Birinci, 6 Mayıs’ta başlattıkları yardım kampanyası çerçevesinde açılan banka hesaplarına bağış yapılabileceğini kaydetti.

Duyarlı vatandaşlardan yardım beklediğini ifade eden Birinci, Nefes’i ileri tetkik ve tedavi için İsrail’in Tel Aviv şehrindeki bir hastaneye götürmeyi hedeflediğini, bunun için de maddi katkıya ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Birinci, Küçük Nefes’in tedavi masraflarına yarımcı olmak isteyenlerin, IBAN numarasıTR27 0006 4000 0016 8180 7017 61 olan İş Bankası’ndaki 6818 – 0701761 numaralı hesaba para yatırabileceğini belirtti.

Ayrıca her iki cep telefonu operatöründen 5668'e NEFES yazılarak atılacak SMS'lerle 10 TL bağış yapılabiliyor.

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