Küçük Kaymaklı’daki üç sokak daha kanalizasyona bağlanacak

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Sütçüoğlu LTD adına Derviş Sütçüoğlu tarafından imzalanan ihale kapsamında 3 sokağa döşenecek kanalizasyon hattı 150 günde tamamlanacak

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Küçük Kaymaklı’daki Vedia Barut, Hasan Rusove İsmail Mustafa sokaktaki 180 hanenin kanalizasyon sistemine dahil edileceğini duyurdu.

Belediyenin öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlar kapsamında Kaymaklı Bölgesi 5. Etap Kanalizasyon ihalesinin imzalandığı açıklandı.

LTB’den verilen bilgiye göre, Başkan Mehmet Harmancı ile Sütçüoğlu LTD adına Derviş Sütçüoğlu tarafından imzalanan ihale kapsamında 3 sokağa döşenecek kanalizasyon hattı 150 günde tamamlanacak. Toplam hat uzunluğu 530 metre olacak.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 2019 yılı içerisinde 5 kanalizasyon ihalesine imza atıldığını kaydederek, bu ihaleyle Kaymaklı’da 3 sokakta 180 hanenin kanalizasyon sistemine dahil olacağını belirtti.