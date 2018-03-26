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Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’nda kaide tamamlandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’nda yaptırılan ve üzerinde mezarlıkta gömülü olanların isimlerinin yer aldığı kaide tamamlandı.

Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’nda kaide tamamlandı
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Bu kapsamda, Küçük Kaymaklı Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Asbaşkanı Ali Zeybekoğlu ile dernek üyesi Mehmet Altuner, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.  LTB’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Küçük Kaymaklı Eski Köy Mezarlığı’nda yapılan çalışmaların detayları konuşuldu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, yaptığı konuşmada, mezarlığın daha iyi duruma gelmesi için çalıştıklarını belirterek, mezar taşları kırılan ve duvarları yıkılan mezarlığın LTB ve Bozalp İnşaat iş birliği ile yenilendiğini kaydetti. Başkan Harmancı kaidenin tanıtımının, 8 Nisan Pazar günü saat 11:00’de yapılacağını söyleyerek Küçük Kaymaklı sakinlerini ve eski köy mezarlığında yakınları olan yurttaşları etkinlikte görmekten mutluluk duyacağını belirtti

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