Küçük Ercan İskele'de Toprağa verildi

Küçük yaştaki bir çocuğun günahı olmayacağı için helallik istemeyeceğini söyleyen Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü, “O’na sahip çıkamadığımız için O bize hakkını helal etsin” dedi.

Annesi tarafından bıçak darbeleriyle öldürülen 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı, bugün öğlen, İskele Merkez Ümmü Haram Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından İskele Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Küçük Ercan’ın cenaze namazını Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü kıldırıldı., Öğdü de cenaze namazına katılan bir çok kişi gibi gözyaşlarına hakim olamayarak cenaze namazını kıldırmakta zorlandı.

Küçük yaştaki bir çocuğun günahı olmayacağı için helallik istemeyeceğini söyleyen Öğdü, “O’na sahip çıkamadığımız için O bize hakkını helal etsin” dedi.

Küçük Ercan’ın kendisiyle aynı ismi taşıyan babası Ercan ve dede Cantaş Kunduracı güçlükle ayakta durabildi.

Yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından Küçük Ercan’ın tabutu cenaze aracına konulmayarak İskele Kabristanlığı’na kadar omuzlarda taşındı.

Küçük Ercan gözyaşları içinde İskele Kabristanlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.