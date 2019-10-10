Küçük Cengiz melek oldu

2 buçuk yaşında kansere yakalanan ve yıllardır bu hastalıkla mücadele eden 9 yaşındaki Cengiz Eminoğlu hayatını kaybetti

Rahatsızlığı nedeniyle yurt dışında tedavi gören 9 yaşındaki Cengiz Eminoğlu hayatını kaybetti.

Eminoğlu bugün Girne'de düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

Özge ve Selim Eminoğlu’nun oğlu ve ülkenin tanınmış simalarından Magic Touch şirketinin torunu olan Cengiz, 2 buçuk yaşında kansere yakalanmıştı. Minik Cengiz’e çocukluk çağı kanseri olarak bilinen nöroblastoma teşhisi konulmuş, Türkiye’de kök hücre nakli olmuştu.

Hastalığı bir süre sonra nükseden Cengiz, başta Almanya olmak üzere yurt dışında çeşitli ülkelerde de tedavi amaçlı bulunmuştu. Ailesi, küçük Cengiz için adeta seferber olmuştu. Ancak bu çabalar sonuç vermedi ve Cengiz önceki akşam hayatını kaybetti.

Cengiz, bugün Girne Nurettin Ersin Paşa Camisi’nde öğle namazının ardından Zeytinlik Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.