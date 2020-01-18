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Küçük Berke yardım bekliyor

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Doğuştan kalp hastası olan ve yedi yılda 2 kez açık kalp ameliyatı geçiren 7 yaşındaki Berke Zorali, hayata daha sağlıklı bir kalple tutunabilmek için yardım bekliyor

Küçük Berke yardım bekliyor

7 yaşındaki Berke’nin eski sağlığına kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören küçük Berke’nin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olduğu, ikinci kez by-pass ameliyatı geçirdiği belirtildi.

 Yapılan yardım çağrısında, Mehmetçik’te yaşayan 7 yaşındaki Berke’ye yardım edebilecek olanların Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası “10-118-0000000012” numaralı hesap numarasına yardımda bulunabilecekleri kaydedildi.

Ayrıntılı bilgiye 0533 822 19 22 numaralı telefondan ulaşılabileceği ve elden yardım yapılabileceği bildirildi.

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