Küçük Berke yardım bekliyor

Doğuştan kalp hastası olan ve yedi yılda 2 kez açık kalp ameliyatı geçiren 7 yaşındaki Berke Zorali, hayata daha sağlıklı bir kalple tutunabilmek için yardım bekliyor

7 yaşındaki Berke’nin eski sağlığına kavuşması için yardım kampanyası başlatıldı. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören küçük Berke’nin doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olduğu, ikinci kez by-pass ameliyatı geçirdiği belirtildi. Yapılan yardım çağrısında, Mehmetçik’te yaşayan 7 yaşındaki Berke’ye yardım edebilecek olanların Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası “10-118-0000000012” numaralı hesap numarasına yardımda bulunabilecekleri kaydedildi. Ayrıntılı bilgiye 0533 822 19 22 numaralı telefondan ulaşılabileceği ve elden yardım yapılabileceği bildirildi.