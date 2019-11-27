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Küçük Atlas'ın son paylaşımı yürekleri parçaladı

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Küçük Atlas'ın son paylaşımı yürekleri parçaladı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen ancak herhangi bir teşhis konulmadan eve gönderilmesi sonrası dün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Atlas Rüstemoğlu'nun hayatını kaybetmeden 4 saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım yürekleri parçaladı.

10 yaşında hayatını kaybeden Atlas'ın dün sabah 04.40 sıralarında yaptığı paylaşımda 'Hasta oldum. Ateşim var. Hade bye bye' dediği görülüyor. 

Atlasın son paylaşımını izlemek için aşağıdaki linke tıklayın:

https://www.facebook.com/327767967259221/videos/2419359991651106/

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