KÜB'den yanan yerlerin hayata dönmesi için destek

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), yangın sonrası zarar gören alanların yeniden hayata dönebilmesi çalışmalarına, örgün eğitimin başlamasıyla birlikte başlanacağını açıkladı.

KÜB’ten yapılan yazılan açıklamada, ülkede yaşanan üzücü yangınlar sonrası kaybedilen yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması ve daha fazla alana ağaç dikimi konusunda, Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) olarak, YÖDAK Başkan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mehmet Hasgüler'in de çağrısına kulak vererek, uygulamaya geçecekleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Üniversiteler Birliği'ne üye olan üniversiteler olarak, Covid-19 pandemisinin sona ermesi ve hayatın normale dönmesiyle başlayacak olan örgün eğitim ile yeniden adamıza gelecek olan öğrencilerimiz ve tüm kadrolarımızla birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında, zarar gören tüm alanların yeniden ağaçlandırılması için hızlı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede, sürdürülebilir bir çevre ve gelecek için her türlü görev ve sorumluluğa hazır olduğumuzu belirterek, gerek akademik çalışmalar; gerekse ağaçlandırma konusunda tüm imkanlarımız ile seferber olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çevre ve doğa konusu bizlerin her zaman önceliği olmuştur ve olmaya da devam edecektir.”