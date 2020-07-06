KTTB "Talebimiz yerine geldi"

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüsü “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” ilan etmesiyle, hastalıkla ilgili alınacak tedbirleri belirlemeye yetkili olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin bilimsel veriler ışığında kararlar alması çağrısında bulundu.

Gürkut, Bakanlar Kurulu’nun, KKTC’ye giriş - çıkışlarda alınacak kararların, uygulanacak önlem ve kriterlerin 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmesine karar vermesiyle Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin, Bakanlar Kurulu’nun ülkeye yüksek riskli ülkelerden gelen kişilerin karantinasız olarak girişine olanak sağlayan kararlarının iptali talebi ile Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı davadaki taleplerinin de yerine geldiğini açıkladı.

Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüsü Bulaşıcı Hastalıklar Yasası uyarınca Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık ilan etmesini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, Birlik olarak süreç içerisinde yaptıkları tüm uyarılara rağmen Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın uygulanmadığını belirtti. Gürkut, Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın konu ile ilgili uyarısının da Hükümet tarafından dikkate alınmadığını kaydetti.

“DSÖ TARAFINDAN BELİRLENEN RİSK KATEGORİLERİ ESAS ALINMALI”

Gürkut açıklamasında “Bugünkü kararla yetkili kılınan Sağlık Bakanlığı’nın, Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği tarafından COVID-19 ile ilgili durum ve bilimsel verilerine göre ülkeleri ayrıldığı risk kategorilerine uygun olarak değerlendirilmesini ve ülkemize girişlerde bilimsel veriler ışığında uygun önlem ve uygulamalar oluşturmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.