KTSU ile SAĞLIK BAKANLIĞI ARASINDA iNDİRİMLİ HİZMET İÇİN ÖN PROTOKOL GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Kapsamlı Radyolojik görüntüleme Cihazları , Tam donanımlı 40 Muayene alanı ve 40'ın üzerinde Doçent ve Profosör ile Ağız Diş Çene Cerrahisi , Periodontoloji , Endodonti , Ortodonti , Reftoratif Diş Tedavisi, Çocuk Diş Hekimliği , Protetik Diş Tedavisi ve Ağız Diş Çene Radyolojisi bilimdallarında hizmet vermeye başlayan , bölgesinin en kapsamlı Polikliniği olan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Ünv. Diş Hekimliği Fakültesi Polikliniği , Sağlık Bakanlığı Personellerinin Diş Tedavilerinden indirimli hizmet alabilmeleri amacı ile ön Protokol görüşmesi yapıldı

Toplantıya , SAĞLIK BAKANI Dr. Ali PİLLİ ve Üniversite Direktörü Sn. H.Engin Demirkan , Genel Sekreteri Dr. Serdal GÜNDÜZ ve Genel Sekreter Yrd. Levent Karaduman katılmıştır.

Sağlık Bakanı Dr. Ali PİLLİ , Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinin Güzelyurt bölgesine , esnafına , halkına katkısının büyük olduğunu , yapılan katkıların her geçen gün arttığını Güzelyurt Bölgesindeki çalışmalarından mutlu olduklarını, kurulduğu günden buyana Üniversitenin emin adımlarla büyümesine devam ettiğini ve Diş Tedavisinden faydalanmak isteyen çalışanlar içinde bu indirim faydasının sağlanmasından kaynaklı desteklerinden Üniversite Yönetimine teşekkürlerini iletmiştir.

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı çalışanlarının Muayenelerinin ücretsiz olması ve tüm hizmetlerin 31 Aralık 2019 tarihine kadar YÜZDE 50 indirimli olarak sağlanması konuları gündeme geldi.