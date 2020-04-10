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KTÖS’ten dayanışma örneği

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KTÖS, Doğancı’daki patates üreticisinin elinde kalan 35 ton patatesi satın aldı ve 12 belediye ile DAÜ’nün yardım mutfağına katkı yaptı

KTÖS’ten dayanışma örneği

KTÖS, Doğancı’da (Elye) patates üreticisinin elinde kalan 35 ton patatesi satın alarak, ilk etapta 12 belediyeye ve DAÜ yardım mutfağına katkıda bulundu.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora yazılı açıklamasında, sendika olarak 35 ton patatesi satın alarak hem üreticiye hem de Covid-19 ile mücadelede belediyelerle dayanışma gösterdiklerini belirtti.

Baybora, patates üreticisinin elinde kalan 35 ton patatesin 70 bin TL’ye satın alındığını da kaydetti ve “İmkanlarımız çerçevesinde üyelerimizle, örgütlü olduğumuz okullardaki öğrencilerimizin ailelerine ve ihtiyaçlı vatandaşlarımıza, öğretmenlerimiz ve belediyelerimiz aracılığı ile dayanışma göstermeye devam edeceğiz” dedi.

KTÖS ve Öğretmenler Kooperatifi, daha önce de Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’ne Covid-19  salgınını önleme mücadelesinde kullanılması, solunum destek üniteleri, tıbbi araç, gereç, test kitleri ve gerekli ilaçların ivedilikle alınabilmesi için 100 bin TL bağışta bulunmuştu.

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