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KTÖS’te özel seminer

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Öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ailelere yönelik olan ‘Özel Eğitim ve Destek Hizmetleri Semineri’ 20 Aralık Cuma günü KTÖS Lefkoşa Lokalinde gerçekleşti.

KTÖS’te özel seminer

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Dr. Ayşe Zeki, Yrd. Doç. Dr. Hatice Bayraklı, Yrd. Doç. Dr. Zehra Güçhan Topçu ve sosyal hizmet uzmanı Sevgi Özbarışçı seminerde konuşmacı olarak yer aldılar.

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