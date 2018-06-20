banner107
Hisar duvarlarına asılarak durdu
Hisar duvarlarına asılarak durdu
210 0
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
BTM Play off maçları 23 Haziran'da başlayacak
130 0
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
Sormaya utanılan soruların bilimsel cevapları
68 0
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
52 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
66 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
74 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
704 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
135 0
banner82
banner147

KTÖS, Vakıflar Bankası’nda siyasi istismarla verilen krediler konusunda açıklama istedi

banner27

KTÖS, Vakıflar Bankası’nda siyasi istismarla verilen krediler konusunda açıklama istedi
banner137

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, hissedarı oldukları Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Hacımulla’dan basında çıkan kredi haberleriyle ilgili bilgi istedi.
Elcil, yazı açıklamasında, “Yasal düzenlemeler yerine getirilmeden dağıtılan ve tahsil edilmeyen kredilerle ilgili yazılı bilgi istiyoruz. Aksi halde yargıya başvuracağız” diyerek seslendi.
KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil açıklamasında şunları kaydetti:
“Son günlerde basında yer alan haberlerde hissedar olduğumuz Vakıflar Bankası’nda siyasi istismar nedeniyle geriye dönüşü olmayan kredilerle ilgili haberler yer almaktadır. Geçmiş hükümetler döneminde hükümet partilerine yakın veya üye bazı kişilere gerekli yasal güvence alınmadan verildiği ve yıllardan beri geriye tahsili yapılmadığı iddia edilen bu kredilerle bankamızın zarara uğratılması kabul edilir değildir. 
Geçmişte görev yapan bankamız yönetim kurullarının aldığı adam kayırmaya ve partizanlığa açık uygulamaların doğruluğu konusunda kamuoyuna açıklama yapma sorumluluğunuzu hatırlatır, yasal düzenlemeler yerine getirilmeden dağıtılan ve geriye tahsil edilmeyen kredilerle ilgili bizlere yazılı bilgi verilmesini aksi halde yargıya başvuracağımızı saygılarımla bilgilerinize getiririm.”

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.