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KTÖS Panel düzenledi

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Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) “Covid-19 Salgını nedeni ile ara verilen eğitimin altyapı ihtiyaçları ve salgınla mücadelede okullarda uyulması gereken kurallar” konusunda bilgilendirme paneli düzenledi. Panel dünyanın çeşitli ülkelerinde okullarda alınan önlemlerin anlatıldığı kısa bir film gösterim ile başladı.

KTÖS Panel düzenledi


KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş’in konuşmasının ardından panelde Sendika Genel Sekreteri Şener Elcil, sendika kurucu üyesi emekli öğretmen Halil Kara, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut sunum yaptı. 
Panelde okullar yeniden açılırken dikkatli olunması gereken unsurlar, tedbirler tartışıldı. 
Katılımcılara “COVID 19 Sonrası Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber” dağıtıldı. 
Rehberde koronavirüsün ne olduğu, korunma, okulların altyapısı ve önlemler, okul taşımacılığı ve önlemler, uzaktan eğitimde alınması gereken önlemler, koruyucu sağlık önlemleri ve sosyal mesafe kurallarının uygulanabilmesi için bütçe ihtiyacı gibi konular yer alıyor.

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