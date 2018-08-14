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KTOEÖS’ten çağrı

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“Kriz masası oluşturulmalı”

KTOEÖS’ten çağrı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türk Lirası’nın döviz karşısında son 8 ayda yüzde 60'lara varan değer kaybının ülkede büyük bir ekonomik krize neden olduğunu belirterek, kriz masası oluşturulması, ivedi ve etkili kararlar üreterek halkın alım gücünü artıracak adımların atılması gerektiğini kaydetti.
KTOEÖS Başkanı Selam Eylem yaptığı yazılı açıklamada, alınacak tedbirlerle ilgili önerilerde bulundu.
Eylem, Türk Lirası kullanımı bırakılıp derhal Euro’ya geçilmesi gerektiğini, eşel- mobilin iki ayda bir uygulanması, asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir düzeye getirilip dövize endekslenmesi gerektiğini kaydetti.
Vergi kaçakçılığı ve kayıt dışılığın önlenmesi, vergi adaleti sağlanarak az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınması gerektiğini belirten Eylem, temel gıda maddelerinden vergi kaldırılmasını önerdi.
Bankaların borç faizleri ve borçlarının yeniden yapılandırılması gerektiğini kaydeden Eylem, birleşik federal Kıbrıs için görüşmelerin ivedilikle başlatılıp olumlu sonuçlandırılması talebini de ifade etti.
 

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