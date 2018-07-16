KTOEÖS Lefkoşa’da eylem yaptı

KTOEÖS Başkanı Eylem, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, akaryakıt ve elektrik ücretlerine yapılan zamların halkın belini büktüğünü, çözümün Euro para birimine geçiş veya hayat pahalılığının maaşlara iki ayda bir yansıtılması yönünde düzenlemeye gidilmesi olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), elektrik ve akaryakıta yapılan zamların geri çekilmesi, hayat pahalılığının iki ayda bire düşürülmesi veya Euro’ya geçilmesi ve kamuya girişteki maaşları aşağıya çeken yasanın kaldırılması talebiyle, bu sabah Lefkoşa’da eylem düzenledi.

KTOEÖS Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı pankartlı eylem, Mehmet Akif Caddesi-Osman Örek Caddesi kavşağında yer aldı. Eylemde, bildiri de dağıtıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, eylem yerinde basına yaptığı açıklamada, KTOEÖS’ün aynı gerekçelerle Başbakanlık ışıkları ve Cumhuriyet Meclisi önünde de eylem düzenlediğini hatırlattı ve bugünkü eyleme Boran Kültür Merkezi’nin de destek verdiğini ifade etti.

Eylem, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi, akaryakıt ve elektrik ücretlerine yapılan zamların halkın belini büktüğünü, çözümün Euro para birimine geçiş veya hayat pahalılığının maaşlara iki ayda bir yansıtılması yönünde düzenlemeye gidilmesi olduğunu söyledi.

Halkın satın alma gücünün Türk Lirası kullanımından dolayı düştüğünü savunan Eylem, asgari ücret kazananların gelirinin açlık sınırının altında kaldığı görüşünü ifade etti.

Selma Eylem ayrıca, kamuya giriş ücretlerini düşüren, 2011’de hayata geçen Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın da geri çekilmesini talep ettiklerini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, hayat pahalılığına yönelik atılacak adımlar konusunda Sendikal Platform’un 13 Temmuz Cuma günü toplantı yaptığını, konunun yarın yapılacak toplantıda da görüşüleceğini bildirdi.