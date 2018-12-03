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"KTHY iflasına neden olanlar sorgulanmalı"

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"KTHY iflasına neden olanlar sorgulanmalı"
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 Kıbrıs Türk Kamu Çalışanları ve Hava Taşıyıcıları Sendikası (Hava-Sen) Başkanı Buran Atakan, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) iflasına neden olanların sorgulanması temennisinde bulundu.

Atakan, yayımladığı açıklamada, 4 Aralık 1974’te kurulan KTHY’nin Kıbrıs Türkü’nün dünyaya açılabilmesi için kurulan en önemli kurum olduğunu belirtti ve “Bir gün belki bu Meclis çatısı altında bu konuyu gerçek anlamda sorgulayacak birileri yer alır ve buna sebep olanlar sorgulanır, yargılanır” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Türk halkının, KTHY’nin eksikliğini her geçen gün daha çok hissettiğini kaydeden Atakan, “Bizlere bundan sonra düşen görev, bu güzel ülkenin var olması için kurumlarımıza sahip çıkmak olacaktır” dedi.
Atakan, düzenleyecekleri etkinliklerle KTHY’yi yaşatacaklarını da belirtti.

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