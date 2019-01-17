KTHY davası ertelendi

​Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava bugün yeniden görüşüldü.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda görüşülen dava, 46/98 sayılı yasa ile ilgili Meclis tutanaklarının avukatlar tarafından incelenmesine olanak sağlamak amacıyla 24 Ocak Perşembe saat 14.00’e ertelendi.

Şirketler Yasası uyarınca alacakların dağıtılmasında öncelik personel ve İhtiyat Sandığı’nın olurken, 46/98 sayılı yasaya göre ise öncelik Maliye Bakanlığı’nın…

Tarafların avukatları bu çerçevede Başsavcılık tarafından elde edilen ve bugün kendilerine sunulan Meclis tutanaklarını inceleyip haftaya savunmalarını aktaracak.