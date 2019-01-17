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KTHY davası ertelendi

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​Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin hangi yasa tahtında dağıtılacağı ve tasfiye memurunun hangi yolu izleyeceğiyle ilgili dava bugün yeniden görüşüldü.

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KTHY davası ertelendi
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Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda görüşülen dava, 46/98 sayılı yasa ile ilgili Meclis tutanaklarının avukatlar tarafından incelenmesine olanak sağlamak amacıyla 24 Ocak Perşembe saat 14.00’e ertelendi.

Şirketler Yasası uyarınca alacakların dağıtılmasında öncelik personel ve İhtiyat Sandığı’nın olurken, 46/98 sayılı yasaya göre ise öncelik Maliye Bakanlığı’nın…

Tarafların avukatları bu çerçevede Başsavcılık tarafından elde edilen ve bugün kendilerine sunulan Meclis tutanaklarını inceleyip haftaya savunmalarını aktaracak.

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