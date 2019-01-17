KTHY davası ertelendi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar huzurunda görüşülen dava, 46/98 sayılı yasa ile ilgili Meclis tutanaklarının avukatlar tarafından incelenmesine olanak sağlamak amacıyla 24 Ocak Perşembe saat 14.00’e ertelendi.
Şirketler Yasası uyarınca alacakların dağıtılmasında öncelik personel ve İhtiyat Sandığı’nın olurken, 46/98 sayılı yasaya göre ise öncelik Maliye Bakanlığı’nın…
Tarafların avukatları bu çerçevede Başsavcılık tarafından elde edilen ve bugün kendilerine sunulan Meclis tutanaklarını inceleyip haftaya savunmalarını aktaracak.