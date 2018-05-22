KTHY Binasına yine talip çıkmadı

Lefkoşa’daki binaları için bugün 4 milyon 750 bin Sterlin taban fiyatla, ikinci kez çıkılan açık artırmaya katılım olmazken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, “KTHY’nin borçlarını üstleneceğiz. Binanın daha ucuza satılmasına gerek yok. Binayı devlet bünyesine almak için mahkeme nezdinde girişim yapacağız” dedi.

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki binaları için bugün 4 milyon 750 bin Sterlin taban fiyatla, ikinci kez çıkılan açık artırmaya katılım olmadı.

Mahkemenin ve mukayyitliğin süreci yeniden değerlendirileceği açıklanırken, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, ihale sürecini yürüten mukayyitlikten süre istedi.

Denktaş, “KTHY’nin borçlarını üstleneceğiz. Binanın daha ucuza satılmasına gerek yok. Binayı devlet bünyesine almak için mahkeme nezdinde girişim yapacağız” dedi.

SÜRECİ YETİŞMİŞ SÜRDÜRECEK

Merkezi İhale Komisyonu Başkanı Halil Talaykurt’un ev sahipliğinde, Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi tarafından yürütülen açık artırmaya başvuruların kabulü için divan oluşturuldu.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürlüğü’ne atanan Olgun Yetişmiş, KTHY binasının açık artırmayla satılması için yetkilendirilen resmi Kabz ve Tasfiye Memur oldu.

Daha önce süreci bu görevde bulunan Halis Üresin yürütüyordu. Ancak Üresin, müdürlük ve tasfiye memurluğu görevinden alındı. Üresin, ihale sözleşmesini hazırladığı için bugünkü süreci de takip etti.

Yetişmiş’in başkanlığında yapılan toplantıda, tasfiye halindeki KTHY’nin avukatı Feyzi Hansel de hazır bulundu.

KTHY eski çalışanlarının yanı sıra süreci Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da izledi. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Havutçu da süreci takip etti.

YETİŞMİŞ: “SÜRECİ BEN YÜRÜTECEĞİM”

Açılışta kısa bir konuşma yapan Yetişmiş, 23 yıl şirketler mukayyitliğinde çalıştığını, müdür muavinliği görevinin ardından geçtiğimiz hafta müdür ve tasfiye memuru olarak atandığını, bu süreci yürüteceğini belirtti.

HANSEL: “TASFİYE SÜRECİ KAPSAMINDA PEK ÇOK CİDDİ İŞLEM YAPILDI”

Divanda yer alan ve kısa bir konuşma yapan Avukat Hansel de 30 Nisan’daki açık artırmadan sonuç alınamadığını anımsattı.

Hansel, KTHY’nin Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin verdiği kararla 2010’da tasfiye edildiğini, sürecin hâlâ devam ettiğini belirtti. Tasfiye süreci kapsamında pek çok ciddi işlem yapıldığını belirten Hansel, “Geldiğimiz bu noktada Lefkoşa’daki genel müdürlük binasının satışı var” dedi.

Konuşmaların ardından 10.00 ile 11.00 saatleri arasında divana kayıt beklendi ancak açık artırmaya talip çıkmadı, kayıt yapılmadı.

ATAKAN: “8 YILDIR ALACAKLARIMIZIN ÖDENMESİNİ BEKLİYORUZ”

Kaydın kapatılmasına kısa bir süre kala söz alan Buran Atakan, “541 çalışan adına sitem ediyoruz. 8 yıldır alacaklarımızın ödenmesini bekliyoruz. Sayın Denktaş, 30 Nisan’daki açıklamasında, ‘bir sonraki sefere burada olacağız’ demişti. Beklentimize cevap vermemesi bizi üzdü” dedi.

DENKTAŞ KAYITLARIN TAMAMLANMASINA 5 DAKİKA KALA GELDİ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, bu açıklamayla birlikte salona girdi. Kayıtların tamamlanmasına yaklaşık 5 dakika kala salona gelen Denktaş, divanının oturumu kapatmasından sonra yerinden söz aldı.

“Sizden ricam bir sonraki açık artırmaya çıkmadan önce bizden haber beklemenizdir” diyerek divana hitap eden Denktaş, şunları söyledi:

“KTHY’nin verecekleri neyse onu tespit edip mahkemeye başvurarak mahkemeden emir almaya çalışacağız, bu binaların devlete kalması, karşılığında da devletin tüm borçları üstlenmesi için girişim yapacağız…”

Denktaş, “Fiyatının daha da düşürülmesine, binanın daha da ucuza satılmasına gerek yok. Sanırım bir iki hafta içinde bu konudaki sonucu duyurabileceğiz” açıklamasında bulundu.

“EĞİTİM YA DA GENÇLİK İÇİN KULLANILABİLİR… YÖDAK DA BİNA TALEP EDİYOR”

Maliye Bakanı Denktaş, KTHY’ye ait binanın devlet nezdinde eğitim ya da gençlik için kullanılabileceğini belirterek, YÖDAK’ın da bina talebi olduğunu anımsattı.

Denktaş’ın bu açıklamasından sonra divana kayıt da olmadığından, 11.00 ile 13.00 saatleri arasında yapılacağı duyurulan açık artırma gerçekleştirilemedi.

36 YIL HİZMET VERDİ

Milli hava yolu olarak 4 Aralık 1974’te kurulan KTHY’nin hisselerinin yüzde 50’si Türkiye Özelleştirme Dairesi’nde bulunuyordu.

2005’te KKTC devleti bu hisselerin tamamını satın aldı. Bu tarihten sonra birden fazla uçak şirketi ülkeye sefer düzenlemeye başladı.

21 Haziran 2010’da uçuşları durdurulan KTHY, 21 Ekim 2010’da mahkeme kararıyla tasfiye edildi.

36 yıl hizmet veren kurumun sadece Kıbrıs’ta değil, Türkiye’de ve İngiltere’de olmak üzere toplam 640 çalışanı vardı.

Şu an 541 eski çalışanın, kurum, kuruluş ve bankanın KTHY’den alacağı var. Bu alacaklar, “öncelikli olan” ve “öncelikli olmayan” olarak iki kategoride değerlendiriliyor.