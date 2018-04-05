KTHY Binası satışa çıkarılıyor

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’na (KTHY) kayıtlı Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde bulunan genel müdürlük ve yönetim binalar Açık artırma, 30 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonunda açık artırmayla satışa çıkarılacak

Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’na (KTHY) kayıtlı Lefkoşa Bedrettin Demirel Caddesi’nde bulunan genel müdürlük ve yönetim binaları açık artırmayla satılıyor.

Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü, KTHY’nin Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru Halis Üresin’in açıklamasına göre, satış için taban fiyat 5 milyon Sterlin olarak belirlendi.

Açıklamada Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 42/10 şirket istida numaralı, 11 Mayıs 2016 tarihli emrine istinaden hazırlanan satış şartnamesine yer verildi.

AÇIK ARTIRMA 30 NİSAN’DA YAPILACAK

Açık artırma, 30 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonunda yapılacak.

2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki bina için açık artırma, taban fiyat 5 milyon Sterlin’de n başlayacak.

Satışa çıkan malı açık artırma gününden önce görmek isteyenler 26 Nisan Perşembe saat 12.00’ye kadar 2272613 ve 2283068 numaralı telefonlardan randevu alabilecek.

AÇIK ARTIRMAYA İLİŞKİN KURALLAR…

Açık artırma, KTHY’nin Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru tarafından yürütülecek. Teklifler yüksek sesle yapılacak ve KTHY’nin Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru tarafından kayda alınacak.

İlgili mal en yüksek teklifi yapan alıcıya satılacak. Teklif edilen bedel net satış fiyatı olacak ve kanunen satın alanın ödemekle mükellef olduğu harç, vergi ve stopajlar ile bugüne kadar tahakkuk etmiş tüm emlak vergileri ve diğer belediye alacakları alıcı tarafından ödenecek.

VAKIFLAR BANKASI’NA İPOTEKLİ… İPOTEK TAPU DEVİR İŞLEMİYLE KALDIRILACAK

Kıbrıs Vakıflar Bankası’na ipotekli binanın ipoteğe konu borcu, satış bedelinden ödenecek.

İpotek, tapu devir işlemiyle eş zamanlı olarak kaldırılacak.

KAPARO ALINACAK… TAPU DEVRİ 15 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK

Satış beledi tapu devir işlemleri esnasında günlük banka çeki (bloke çek) ile ödenecek. Ancak alıcı ile Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru arasında satış sözleşmesi imzalanarak satış bedelinin en az yüzde 10’luk kısmı kaparo olarak günlük banka çeki ile ödenecek.

Tapu devir işlemleri sözleşmenin imza edilmesinden itibaren en geç 15 gün içinde tamamlanacak.

Bu süre zarfında devir işlemlerinin alıcı tarafından tamamlanmaması veya alıcının tapu devir işlemleri için sözleşme gereğince tayin edilen zamanda Tapu Dairesi’nde hazır olmaması ya da alıcının malı satın almaktan vazgeçmesi halinde, alıcının ödediği kaparo “Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları Şirketi Ltd tasfiye hesaplarına irat (gelir) kaydedilerek” satış iptal edilecek.

Böyle bir durumda yeniden açık artırmaya gidilip gidilmeyeceğine Resmi Kabz ve Tasfiye Memuru karar verecek. Yeniden açık artırmaya gidilmesi halinde önceki açık artırmayı alanlar sonraki açık artırmalara katılamayacak.

ALACAKLILAR AÇIK ARTIRMAYA KATILABİLİR ANCAK ALACAKLARI SATIŞ BEDELİNDEN DÜŞÜLMEYECEK

Tasfiye Halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’ndan alacaklı olan kişi ve şirketler açık artırmaya katılıp teklif verebilecek. Ancak malı almaya hak kazanmaları halinde alacaklarını satış bedelinden mahsup etme ya da satış bedelini eksilterek ödemeye hakları olmayacak.