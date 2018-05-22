KTHY Binası ikinci kez açık artırmada

​Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları, bugün ikinci kez açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda yer alan açık artırmaya katılacaklar 10.00 ile 11.00 saatleri arasında divana kaydoluyor. Kayıt için kişilerden kimlik belgeleri, kurum, kuruluş ve tüzel kişiler için yetki belgesi talep ediliyor. Kaydın tamamlanmasının ardından saat 11.00’de açık artırmaya geçilecek.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından 30 Nisan’da yapılan açık artırmaya hiçbir başvuru olmamıştı.

Bu nedenle, 2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki arazi, genel müdürlük ve yönetim binalarının satış için belirlenen 5 milyon Sterlin taban fiyat, 250 bin Sterlinlik düşüşle 4 milyon 750 bin Sterlin’e çekildi.