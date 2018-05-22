banner107
Çetin Sadeli bu kez iddialı
Çetin Sadeli bu kez iddialı
53 0
Emingiller yine zafere sürdü
Emingiller yine zafere sürdü
25 0
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
Galatasaray’dan coşkulu kutlama
40 0
Peri masalı gibi düğün
Peri masalı gibi düğün
25 0
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
UKÜ-Taşkent yolunda yürekler ağza geldi
205 0
Az daha yayayı eziliyordu
Az daha yayayı eziliyordu
216 0
65 0
Şampiyon Galatasaray
Şampiyon Galatasaray
138 0
banner82
banner147

KTHY Binası ikinci kez açık artırmada

banner27

​Tasfiye halindeki Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) Lefkoşa’daki genel müdürlük ve yönetim binaları, bugün ikinci kez açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı.

KTHY Binası ikinci kez açık artırmada
banner137

 

Merkezi İhale Komisyonu Konferans Salonu’nda yer alan açık artırmaya katılacaklar 10.00 ile 11.00 saatleri arasında divana kaydoluyor. Kayıt için kişilerden kimlik belgeleri, kurum, kuruluş ve tüzel kişiler için yetki belgesi talep ediliyor. Kaydın tamamlanmasının ardından saat 11.00’de açık artırmaya geçilecek.

Merkezi İhale Komisyonu tarafından 30 Nisan’da yapılan açık artırmaya hiçbir başvuru olmamıştı.

Bu nedenle, 2 dönüm 1200 ayak kare büyüklüğündeki arazi, genel müdürlük ve yönetim binalarının satış için belirlenen 5 milyon Sterlin taban fiyat, 250 bin Sterlinlik düşüşle 4 milyon 750 bin Sterlin’e çekildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.