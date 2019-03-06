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KTHY Binası davası sonuçlandı

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KTHY Binası davası sonuçlandı
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Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın (KTHY) satılan binasından elde edilen gelirin 15 milyon TL’sinin, eski çalışanların prim borçlarına yatırılmasına karar verdi.

KTHY ile ilgili davanın kararı bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar tarafından okundu.

Karar uyarınca tasfiye halindeki KTHY binasının satışından elde edilen 3 milyon 238 bin Sterlinlik gelirin, 15 milyon TL’si Maliye Bakanlığı’na aktarılacak ve KTHY eski çalışanlarının prim borçları için İhtiyat Sandığı’na yatırılacak.

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