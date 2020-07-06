banner411
banner69
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
10. Şampiyonluk Canbulat'ta geldi
98 0
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
Verimi ve kalitesi yüksek arpa çeşidi geliştiriliyor
27 0
 
"Çevreyi ve doğayı koruma her bireyin görevi"
16 0
Son gülen iyi güler
Son gülen iyi güler
25 0
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
Leroy Sane resmen Bayern Münih’te
38 0
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama
21 0
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
İşinizi kolaylaştıracak mutfak taktikleri
115 0
banner460

KTGB’den Sağlık Bakanlığı’na ‘basına ve halka saygılı olun’ çağrısı

banner27

Gazeteciler Birliği “Pazar gecesi 23.03’te ‘Toplantı uzadığından bu gece açıklama yapılmayacaktır’ diyen Sağlık Bakanlığı gece yarısı 01.46’da ‘ülkeye girişlerle ilgili genelge’ yayınlayıp basını ve toplumu yanıltmıştır. Bu hem basına hem de halka saygısızlıktır.”

KTGB’den Sağlık Bakanlığı’na ‘basına ve halka saygılı olun’ çağrısı

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Sağlık Bakanlığı’nı ‘basına ve halka saygılı davranmaya’ çağırdı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, kamuoyuna doğru bilgi vermek için canını dişine takan basın kuruluşları ile basın mensuplarının kamu kurumları tarafından yanıltıldığına dikkati çekerek bunu ‘basına ve halka saygısızlık’ olarak niteledi.

Pandemi süreciyle ilgili sürekli değiştirilen kararlar, yapılan çelişkili açıklamalar, birbirini tutmayan uygulamaların artık ‘alışkanlık’ haline geldiğine işaret eden Özuslu şunları kaydetti:

“Bütün bunlar yetmezmiş gibi şimdi de Sağlık Bakanlığı basını yanıltıcı işlere imza atmaya başlamıştır. Bakanlığın Pazar akşamı yaptığı ve tüm kamuoyunun sonucunu merakla beklediği toplantı devam ederken, saat 23.03’te Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi’nden ‘Bu akşam açıklama yapılmayacaktır’ notu basına iletilmiştir. Ne var ki aynı Sağlık Bakanlığı Basın Ofisi gece yarısı saat 01.46’da ‘Sağlık Bakanlığı Genelgesi’ yayımlamıştır. Bu halka bilgi aktarmaya çalışan basın kuruluşlarına ve basın emekçilerine saygısızlıktır.”

Sami Özuslu, Sağlık Bakanlığı’nı ve hükümeti ‘halkla doğru iletişim kurmak için çaba sarfetme’ye çağırdı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.