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KTBK eski komutanı Bozkurt FETÖ'den tutuklandı

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Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı emekli Korg. İlyas Bozkurt FETÖ'den tutuklandı

KTBK eski komutanı Bozkurt FETÖ'den tutuklandı
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Eski Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı emekli korgeneral İlyas Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Erdal Dodurga, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında  tutuklandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında KTBK komutanı olarak görev yapan emekli korgeneral Bozkurt ile kurmay başkanı emekli albay Dodurga, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

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Nöbetçi mahkemece sorgulandılar

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "Anayasanın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "Hükümete ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemece sorgulanan Bozkurt ile Dodurga tutuklandı.

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