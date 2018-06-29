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KTAMS'tan Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi'nde tam gün grevde

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KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde yaşanan sorunların tüm hükümetlerle paylaşıldığını, birçok kez protokoller imzalandığını ancak sorunların çözümüne yönelik somut adım atılmadığını belirterek, personel eksikliği, bina ve teknik altyapı sorunları gerekçesiyle tam gün grev yapıyor

KTAMS'tan Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Dairesi'nde tam gün grevde
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 Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde personel eksikliği, bina ve teknik altyapı sorunları gerekçesiyle tam gün grev yapıyor.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt ve Ruhsatlandırma Lefkoşa Şubesi’nde yaşanan sorunların tüm hükümetlerle paylaşıldığını, birçok kez protokoller imzalandığını ancak sorunların çözümüne yönelik somut adım atılmadığını belirtti.

Hizmet almak için şubeye başvuran vatandaşların, personel eksikliği ve teknik altyapı nedeniyle saatlerce kuyruklarda beklendiğini söyleyen Bengihan, sık sık gerginlikler yaşandığını, tartışmalar çıktığını kaydetti.

Bengihan, “Ne halkımız ne de çalışanlar bunu hak ediyor. Bu sorunlar çözümlenmelidir” dedi.

Yetkililerin seçim yasaklarının sona ermesinin ardından beş yeni personel görevlendirileceği sözünü verdiğini dile getiren Bengihan, “Seçim yasakları sona erdi ama ne gelen var ne giden. Geçtiğimiz günlerde internet koptuğundan halk saatlerce boşuna kuyruklarda bekledi, işlem yapılamadı. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada günlük 600 bin TL cirosu olan bir kurumda bu tarz teknik sorunlar yaşanması ve çözülememesi düşündürücüdür” diye konuştu.

Bengihan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlıkları ile 2014 ve 2015’te protokoller imzalandığını, yeni bina için sözler verildiğini söyleyerek, yeni bina için henüz bir adım atılmadığını, “çağdışı binada hizmete devam edildiğini” belirtti.

Verimli, kaliteli, hızlı hizmet vermeye olanak sağlayacak bina ve personel eksikliği giderilmezse grevlerin artarak devam edeceğini söyleyen Bengihan, personel eksikliğinin giderilmesi için hükümete cuma güne kadar süre verdiklerini, hafta başından itibaren grevlerin devam edeceğini kaydetti.

“KTHY ESKİ BİNASI KULLANILABİLİR”

KTAMS Başkanı Bengihan, bina sorununa yönelik Maliye Bakanlığı tarafından alınan KTHY’nin eski binasının kullanıma verilebileceği önerisinde de bulundu.

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