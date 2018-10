KTAMS, Meclis önünde eylem yaptı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamları ve hükümetin zamlar karşısında vatandaşın alım gücünü koruyamaya yönelik önlem almamasını Meclis önündeki eylemle protesto ederek ”Yeter”, “Zamların Altında Ezilmeyeceğiz” ve “Krizin Bedelini Krizi Yaratanlar Ödesin” pankartları açtı

Örgütlü olduğu iş yerlerinde bugün tam gün grev uygulayan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamları ve hükümetin zamlar karşısında vatandaşın alım gücünü koruyamaya yönelik önlem almamasını Meclis önündeki eylemle protesto etti.

Eyleme katılanlar, ”Yeter”, “Zamların Altında Ezilmeyeceğiz” ve “Krizin Bedelini Krizi Yaratanlar Ödesin” pankartları taşıdı.

SİYAH BALONLAR VE SİYAH KIYAFETLER

Bu sabah saat 09.30’da KTAMS genel merkezi önünden hareket eden eylemciler yürüyerek saat 10.00’da Cumhuriyet Meclisi önüne geldi. Siyah balonlar ve siyah kıyafetlerle dikkati çeken eylemciler düdük, davul ve trampetlerle hükümeti protesto etti.

Meclis önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri daha sonra Meclis’e girerek hazırladıkları ve sabit gelirli, kamu görevlisi ve asgari ücretliyi koruyacak yasa önerilerini hükümete ve Meclis’e sundu.



BENGİHAN: “HÜKÜMET VE CUMHURBAŞKANLIĞI ÖRTÜLÜ ÖDENEKTEN NE KADAR FEDAKÂRLIK YAPMIŞTIR?”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Meclis önünde yaptığı konuşmada, TC’ye ekonomik ve siyasi bağlılıkla birlikte TL’deki değer kaybının krizde etkili olduğunu kaydederek, 4’lü koalisyon hükümetinin uyguladığı ekonomik politikanın asgari ücretliyi, sabit gelirliyi ve kamu görevlilerini koruyamadığını, aksine zamlar yapılarak halkın belinin daha da büküldüğünü ifade etti.

“EMEKÇİLERİN TÜM VÜCUDU TAŞIN ALTINDA”

Krizin bedelinin emekçilere ödetilmek istendiğini kaydeden Bengihan, hükümetin toplumsal seferberlik ilan edilmesi ve herkesin elini taşın altına sokması çağrısına yönelik emekçilerin “tüm vücudunu taşın altına soktuğunu” anlattı.

Teşvik, muafiyet ve aflarla daha da zenginleşen sermaye kesimi ve üniversite patronlarının ne kadar kurumlar vergisi ödediğini soran Bengihan, hükümet edenlerin veya Cumhurbaşkanı’nın örtülü ödenekten ne kadar fedakârlık yaptıkları sorusunu da yöneltti.

Dar ve sabit gelirlilerin ayrıca kamu çalışanlarının her ayın sonunda hesaplanacak hayat pahalılığı oranında maaşlarına artış alması gerektiğini ifade eden Bengihan, buna yönelik yasa önerilerini hazırlayıp Meclis’e getirdiklerini söyledi.

Bengihan, sorunlar karşısında çözüm üretmekte yetersiz kalanların hükümet etmede de yetkili olamayacaklarını belirtti.

BARÇIN: “HAYAT PAHALILIĞI ÖDENEĞİNE DOKUNMAYA KALKAN ELLERİ KIRARIZ”

Sendika Genel Sekreteri Devrim Barçın da hazırlanan basın açıklamasını okudu.

Barçın, asgari ücretin net 2 bin 279 TL olduğu KKTC’de açlık sınırının 2 bin 625 TL’ye ulaştığının altını çizerek, her daim elini taşın altına koymuş bir sendika olarak, hükümetin yaptığı zamlar sonrası halkın alım gücünü korumaya yönelik adım atmamasına “Artık yeter” dediklerini söyledi.

Buna ek olarak Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın hayat pahalılığını maaşlara tam olarak yansıtamayacaklarını söylemesinin bardağı taşıran son damla olarak niteleyen Barçın, emekçilerin yasal hakkı olan hayat pahalılığı ödeneğine dokundurmayacaklarını “dokunmaya kalkan elleri de kıracaklarını” ifade etti.

Hayat pahalılığı oranının kriz süresince her ay sonu maaşlara yansıtılmasını öngören yasa önerisini hazırlayıp getirdiklerini kaydeden Barçın, hükümete ve ana muhalefete seslenerek, derhal emekçilerin alım gücünü korumaya yönelik yasa önerisini Meclis’e taşıyıp yasalaştırarak, çalışanları bir nebze rahatlatmaya çağırdı.

HÜKÜMETLE GÖRÜŞTÜLER…

Daha sonra sendika yetkilileri hükümetle görüşme talebinde bulunup Meclis’te hükümet yetkilileriyle biraraya geldi.