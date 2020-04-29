"Krizi fırsata çevirebiliriz"

Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan, krizden çıkabilmek için sağlık ve ileri yaş turizmine önem vermek gerektiğini vurguladı. Başbakanlık Başdanışmanı Dr. Ahmet Savaşan, takıldığı bir TV programında, Covid-19 salgının yarattığı krizi fırsata dönüştürmek olanağı bulunduğunu, bunun için sağlık ve ileri yaş turizmine önem vermek gerekeceğini belirtti.

Uluslararası Para Fonu’nun dünya ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerini hatırlatan Savaşan, 2021’de yeniden büyümeye geçecek dünya ekonomisinden gerekli payı almak için yeni bir vizyon oluşturmak ve hazırlanmak gerektiğinin altını çizdi.

2021’de ekonomi büyüyecek…

Son yayınlanan IMF raporuna bakıldığında, salgını azaltmak ve yaşamı korumak için gerekli önlemlerin alınmasının ekonomik faaliyetleri kısa vadede zorlayacağını, ancak uzun vadede insana ve ekonominin sağlığına önemli bir yatırım olarak görüldüğünü belirten Savaşan, aynı raporda, bizim pay almamız gereken Avro Bölgesi için büyüme beklentisinin de 2020'de yüzde 1,3'ten, yüzde eksi 7,5'e çekildiğine; 2021'de ise yüzde 1,4'ten, yüzde 4,7'ye çıkarıldığına dikkat çekti. KKTC ekonomisi için daha büyük önem taşıyan Türkiye ekonomisinin de bu yıl yüzde 5 daralmasına karşın 2021'de yüzde 5 büyüyeceğinin öngörüldüğüne işaret eden Savaşan, bu verilere de bakıldığında 2021 yılında Dünya ekonomisinin tekrardan büyümeye başlayacağının görüldüğüne vurgu yaptı. Krizden çıkılabilmesinin birinci gerekliliği nakit akışı... Salgının kontrol altına alınması ile geniş kapsamlı koordineli mali teşviklerin ekonomik toparlanmayı hızlandıracağının ortada olduğuna işaret eden Savaşan, ekonomi çevrelerinin bu krizden çıkılabilmesinin birinci gerekliliğinin nakit akışının sağlanması olduğunu söyledi.

Hükümet imkanları zorluyor…

KKTC’nin diğer ülkeler gibi IMF’den nakit para alama imkanı bulunmadığına işaret eden Ahmet Savaşan, KKTC’de iç dinamiklerin devreye konulması ile ilk etapta 1 Milyar TL’lik bir finansman yaratıldığını anımsattı. Hükümetin, uzmanlar ve bütün paydaşlar ile birlikte çalışarak önümüzdeki dönemde iç borçlanma, tahvil basma veya Türkiye’den finansman bulunması gibi konuları değerlendirdiğini belirten Ahmet Savaşan, ikinci ekonomik paketin sektörleri rahatlatması için imkanların zorlandığını söyledi. Üniversiteler sağlık ürünü üretmek için avantaj… Bu krizin yeni fırsatlar da doğurduğuna işaret eden Savaşan, üniversite adası olan KKTC’nin gerek kendi insanının gerekse de Dünya’nın büyük bir ihtiyacı olan biyomedikal, sağlık ürünleri üretme noktasında önemli bir avantajı olduğuna da dikkat çekerek, bu ürünlerin stratejik önemi de olacağına vurgu yaptı.

Medikal turizmi sayesinde ekonomi daha erken toparlanabilir…

Dünya’nın pek çok yerinde sağlık sistemlerinin çökmesi neticesinde medikal hizmetlere duyulan ihtiyacın arttığını ve uçuşların başlaması ile de sağlık hizmeti almak için büyük bir talebin doğacağına dikkat çeken Ahmet Savaşan, KKTC’nin gerek mevcut sağlık yatırımlarının bu ihtiyaca hizmet vermesinin sağlanması, gerekse de bu fırsatın görülerek yeni sağlık yatırımlarınınyapılmasının desteklemesi halinde ülke ekonomisinin çok daha erken toparlanabileceğinin altını çizdi.

İleri yaş turistlerini KKTC’ye çekebilmek gerekir…

Dünya’nın dört bir yanında yaşlıların ölüme terkedildiğini anımsatan Ahmet Savaşan, KKTC’nin turistlerin sağlığı ile vatandaşlarının sağlığına verdiği önemi ve salgınla mücadelede elde ettiği başarıyı da ortaya koyarak, Dünya’nın dört bir yanından emekli olmuş ve parası bulunan nitelikli turistleri Kuzey Kıbrıs’a çekebileceğinivurguladı. Bunun için atılması gereken ilk adımın mevcut turistik yatırımları bu alana hizmet verecek şekilde dönüştürmek ve eş zamanlı olarak da yeni yatırımları teşvik etmek gerektiğini söyledi.