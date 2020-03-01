Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, yangınla ilgili “Kriz yönetimi ve koordinasyon yoktu” dedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, hastanede önceki sabah meydana gelen yangın nedeniyle açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürkut, şöyle dedi:

Bu fotoğraflara iyi bakınız: Bu fotoğraflarda acı da var sevinç de, koordinasyonsuzluk da var dayanışma da, yokluk da var yoktan var etmek de...

Biz sağlık çalışanlarının kendi evlerimizden çok zaman geçirdiğimiz yuvamız, hastanemiz yandı. Hastalarımız ve mesai arkadaşlarımız büyük bir tehlike atlattı. Ömrünü yaşam kurtarmaya adamış bizler 3 hastamızı kaybettik; çok üzgünüz.

Yanan alanın gerisinde sıkışıp kalan hastalarımızı sağlık çalışanı arkadaşlarımız hayatlarını tehlikeye atmak pahasına dışarıya çıkardılar.

Biraz daha iyi olan hastalarımız da sağlık çalışanları, itfaiye ekipleri, sivil savunma ekipleri, GKK askerlerimiz, LTB çalışanları gibi canla başla çalışıp tüm hastaların tahliye edilmesini başardı.

Kritik hastalarımız çeşitli hastanelere sevk edildi. Bazıları taburcu edildi veya Girne. Mağusa Devlet Hastanelerine aktarıldı.

Birçok özel hastanemizden yardım teklifi geldi. Birçok sendika, kurum ve kuruluşumuzdan maddi manevi destek teklif edildi. Her birine çok teşekkür ederiz.

Basın mensupları da bizim gibi olağanüstü bir gün yaşadı, doğru haber için çırpınıp durdular.

Bakanlık ve başhekimlik BND Hastanesi’nde sabahın ilk saatlerinden itibaren olayı takip etti.

Yangın kontrol altına alındıktan sonra bir dizi toplantı yapıldı.

Sonuç olarak:

BNDH Ana binasında ciddi hasar oluştu ve hizmet durdu.

Toplam 103 hasta başka hastanelere sevk edildi. Diğerleri hastanemizdeki diğer binalardaki servislere yerleştirildi veya taburcu edildi.

Önümüzdeki birkaç günde hasar tespit çalışmaları tamamlanarak en hızlı şekilde risk analizi/ değerlendirmesi yapılmalı, sonuçlar uygun ise ana binada hizmete kapatılan servisler, özellikle acil servis hizmete açılmalıdır.

Ne yoktu?

Kriz yönetimi ve koordinasyon yoktu. Her yerde doğal liderler öncülüğünde işler yapıldı.

Önceden beri olması gereken yangın planı yoktu. Oysa bir kez daha anladık ki hazırlıklı ve planlı olmak çok önemlidir.

Ne yapılmalı?

Olayın nedeni araştırılmalı, aydınlatılmalıdır. Bugünkü süreç gözden geçirilmeli, değerlendirilmelidir.

42 yıldır hizmet veren BNDH binası artık bu yükü kaldıramıyor. Yıllardır yamalanarak, eklerle yapılan genişleme artık bir tehlike oluşturmaktadır.

Bu acı olayın daha kötülerini de yaşamamak için hemen yeni bir hastane inşasına başlamalıyız.

Çin’de yaşanan Koronavirüs salgınında 6 günde 1000 yataklı hastane yapıldı.

Sağlık fonu, Çalışma Bakanlığı’ndaki fonlar ve ülkemizin tüm kurum, kuruluş ve kişilerinin katkıları ile kendi hastanemizi yapıp tüm bu tehlikelerden korunmalıyız.

Bu acı olaydan çıkaracak çok dersimiz, söylenecek çok sözümüz var. Ancak şimdi dayanışma zamanıdır.

Bizimle olan, elele çalıştığımız herkese yürek dolusu teşekkürler. Sevk ettiğimiz hastalarımızın tedavisini aksatmadan devam ettiren hastanelere ve sağlık ekiplerine teşekkürler.

Kayıplarımız için çok üzgünüz. Ailelerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz.