“Kriz sonrası da konuşulmalı”

Otelciler Birliği Başkanı Çağıner, korona virüs sonrası alınacak önlemlerin bir an önce kararlaştırılması gerektiğine dikkat çekti

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner korona virüs sonrası alınacak önlemlerin biran önce kararlaştırılması gerektiğine dikkat çekti. Hem sektörün hem de hükümetin koordineli bir şekilde bu konuya yoğunlaşması gerektiğinin altını çizen Çağıner, acil eylem planı ile bu koordinasyonun kurulması gerektiğini söyledi.

Dimağ Çağıner’in açıklaması şöyle:

“Bizim çok acil gerek ekonomik örgütler olarak, gerekse hükümet olarak korona virüsü sonrası hayat için çalışma başlatmamız gerekiyor.

Hem her sektör kendi içinde, hem de hükümet ile koordineli çalışmalıyız. Sektör içi planlama ve kaynak yönetimi ve kalkınma planlaması yapılmalı bu arada sektörler arası entegrasyon ve iç kaynağın içte kalmasını sağlamalıyız.

Bu konuda önerim bir kısım insan mevcut krize kafa yorup çalışırken, diğerleri krizin sonrasına dönük planlama yapmalıdır. Ayni insanlar her ikisini yapamaz.

Önerim çok acil her birlik kendi içinde bu komiteleri kursun sonra komite başkanları hükümet başkanlığında toplanıp (video konferans) ortak planı ortaya çıkarsınlar.

Ben bu işin biteceğine inanmamak ile birlikte azalıp kontrol altına alınabileceği ve ekonomik hayatın başlayacağına inanıyorum.

İnanmazsak ve olmaz ise sorunumuz sağlık ve ekonomiden önce güvenlik olacaktır.

Acil eylem planı ile bu koordinasyon kurulmalıdır. Güzel olan taraf bazı ekonomik birliklerin çalışmaya başlamış olmasıdır. Bunu koordineli yaparsak çok iyi sonuçlar alacağımıza inancım tamdır.

Bu süreçte Başbakan'dan, tüm bakanlar ve bürokratlardan, ana muhalefet başkanından, tüm muhalefet parti başkanlarına, ekonomik örgüt temsilcilerine kadar herkes inanılmaz çalışıyor. Belki yapılan çalışmalar yeterince basında yok ama bu noktaya bile gelmek mucize.

Bu aşamada ucuz siyaset yapan yok. Sadece birbirimize inanalım samimi olalım ve sadece başarmak için birlikte çalışalım.”